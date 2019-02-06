Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2019

Священник Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке

Российский путешественник священник Федор Конюхов преодолел половину пути в ходе первого в истории одиночного путешествия вокруг света на веслах через Южное полушарие. Об этом ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

«Весельная лодка „АКРОС“ под управлением Федора Конюхова прошла половину пути. Стартовав 6 декабря 2018 года из города Данидин, российский путешественник за два месяца на веслах преодолел расстояние от Москвы до озера Байкал — 5 500 км», — сказал он.

За это время российский гребец установил промежуточный рекорд самого длительного пребывания в Южном океане на весельной лодке — 62 дня, добавил собеседник агентства. По его словам, предыдущий рекорд в 59 дней принадлежит французскому путешественнику Джозефу Ле Гуену.

Путешествие началось 6 декабря 2018 года. Маршрут разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), мыс Горн — мыс Люин (Австралия) и мыс Люин — порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Весельная лодка «АКРОС», на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна построены специальные водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки EFOY, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером «Иридиум360 РокСТАР» и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте «Алые паруса» через воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт): «Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь»
Православная Церковь Чешских земель и Словакии призвала созвать Всеправославный Собор для обсуждения ситуации на Украине...

Синод «ПЦУ» признал Денисенко «Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины»
Члены Синода оставили за лже-патриархом руководство всей Киевской епархией и признали его патриарший титул. Номинальный глава «ПЦУ» Епифаний остался без приходов и получил лишь ОВЦС...

Игумену Ватопеда отцу Ефрему сделали срочную операцию на сердце
Слухи о том, что старец мог имитировать сердечный приступ в Киеве, чтобы не участвовать в интронизации главы «ПЦУ», не подтвердились...

Музейщики Крыма, наконец, согласились разрешить верующим бесплатно молиться в храмах. С других продолжат взимать плату
Руководство музейного комплекса «Херсонес Таврический» после ряда инцидентов решило ввести пропуска для свободного прохода прихожан к святыням...

Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, выразил поддержку канонической УПЦ...

Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Западные страны стараются, как можно быстрее, втянуть в военной блок все Балканы...

Der Spiegel: Давление Трампа на Меркель дало плоды
Власти Германии пообещали, что к 2024 году доведут военные расходы на НАТО до 1,5% ВВП и продолжат их наращивать в будущем...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти блаженной Ксении Петербургской...

В Общественной палате РФ обсудили вопросы организации и проведения Крестных ходов

Священник Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке

В Царицыно продолжается выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых»

Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы

Представители благотворительных организаций и Церкви выступили в поддержку законопроекта о распределенной опеке

В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви

520 танзанийцев приняли православное крещение

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика