Российский путешественник священник Федор Конюхов преодолел половину пути в ходе первого в истории одиночного путешествия вокруг света на веслах через Южное полушарие. Об этом ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

«Весельная лодка „АКРОС“ под управлением Федора Конюхова прошла половину пути. Стартовав 6 декабря 2018 года из города Данидин, российский путешественник за два месяца на веслах преодолел расстояние от Москвы до озера Байкал — 5 500 км», — сказал он.

За это время российский гребец установил промежуточный рекорд самого длительного пребывания в Южном океане на весельной лодке — 62 дня, добавил собеседник агентства. По его словам, предыдущий рекорд в 59 дней принадлежит французскому путешественнику Джозефу Ле Гуену.

Путешествие началось 6 декабря 2018 года. Маршрут разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), мыс Горн — мыс Люин (Австралия) и мыс Люин — порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Весельная лодка «АКРОС», на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна построены специальные водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки EFOY, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером «Иридиум360 РокСТАР» и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте «Алые паруса» через воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Русская линия