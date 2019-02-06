Власти Германии пообещали, что к 2024 году доведут военные расходы на НАТО до 1,5% ВВП и продолжат их наращивать в будущем…

Президент США Дональд Трамп может праздновать ещё одну победу — на сей раз над Ангелой Меркель. Германия, даже несмотря на снижение налоговых поступлений, всё-таки пообещала Североатлантическому альянсу увеличить военные расходы до 1,5% ВВП, сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

Берлин пообещал НАТО до 2024 года повысить военные расходы до 1,5% ВВП, уточняет немецкий журнал.

Подобное обещание федеральное правительство канцлерин Ангелы Меркель сделало, «несмотря на снижающиеся налоговые поступления», подчёркивают авторы статьи Маркус Бекер и Маттиас Гебауэр.

Буквально вчера, по информации журналистов Der Spiegel, постоянный представитель Германии при НАТО передал генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу так называемый ежегодный стратегический отчёт, в котором Берлин, собственно, и обязуется увеличить расходы на оборону.

Более того, повышать военные расходы Германия продолжит и после 2024 года, говорится в документе.

«Фактически военный бюджет ФРГ с нынешних 43,2 миллиардов евро должен вырасти — в зависимости от роста валового внутреннего продукта — до более чем 60 миллиардов евро», — отмечают Бекер и Гебауэр.

Пообещав Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону, правительство Ангелы Меркель тем самым отреагировало на критику со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, констатируют авторы статьи.

«Германия часто попадает в поле зрения главы Белого дома Дональда Трампа, который постоянно упрекает Берлин в том, что тот — из-за слишком маленьких военных расходов — должен НАТО много денег. Федеральное же правительство утверждает, что бюджет бундесвера, наоборот, сильно вырос, в частности, из-за изменившейся ситуации с безопасностью на востоке альянса», — поясняют журналисты немецкого издания.

Русская линия