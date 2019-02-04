Американцы обвинили в нарушении договора Кремль. Однако, эксперты Financial Times считают, что Вашингтон на самом деле опасается усиления Китая…

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже объявляет о приостановке своего участия в договоре в ответ на подобное заявление Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Глава Российского государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

В Минобороны России в субботу заявили о том, что США приняли решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России. По данным военного ведомства, подготовка к производству запрещенных договором ракет началась ещё в 2017 году на мощностях предприятия корпорации Raytheon в городе Лусон, штата Аризона.

Россия оставляет за собой право действовать зеркально по части разработки и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявили в субботу вечером в МИД России.

«В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, мы, разумеется, будем вынуждены предпринять всё необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности», — отметили в ведомстве.

Приостановка США участия в договоре по РСМД и последовавший зеркальный ответ России ставят точку в двусторонних договоренностях в сфере разоружения периода холодной войны, создавая риск гонки вооружений и цепной реакции по всему миру, заявил в субботу РИА Новости эксперт Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Жан-Мари Коллен.

По его словам, «это страшный удар по международной архитектуре безопасности, безопасности европейцев и в более широком смысле по глобальной безопасности».

Приостановка США и Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности означает, что, вероятно, после 2021 года не будет и нового договора СНВ, остается лишь надеяться, что стороны воздержатся от развертывания новых ядерных вооружений, заявил представитель общественного бельгийского движения Vrede («Мир») Лудо де Брабандер.

«Выход США из договора по РСМД, а теперь также ответ со стороны России являются опасным новым шагом в распространении ядерного оружия. Это происходит после выхода США из договора по ПРО в 2002 году, за которым последовала разработка противоракетного щита НАТО в Европе», — напомнил эксперт.

Ряд экспертов предполагает, что решение США о приостановлении своего участия в ДРСМД во многом связано с ростом напряженности в отношениях Вашингтона с Китаем. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times, сообщает ТАСС.

Британское издание пишет, что госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в нарушении ДРСМД и выдвинул ей ультиматум, однако это решение в большей степени было связано с ростом напряженности в отношениях с Китаем, когда многие представители американского внешнеполитического истеблишмента утверждали об ограничении свободы действий Вашингтона, в то время как Пекин расширил свой ракетно-ядерный арсенал, отмечает газета.

По оценкам США, на вооружении Китая находятся до 30 баллистических ракет средней дальности, при этом многие из китайских ракет малой и средней дальности, а также крылатых ракет наземного базирования, подпали бы под действие ДРСМД, если Пекин присоединился бы к этому соглашению, пишет газета. Китай отказался присоединиться к ДРСМД, но раскритиковал план США выйти из договора, замечает FT.

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