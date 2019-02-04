Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2019

Выставка «Истоки. С чего начинается Родина» открылась в Санкт-Петербурге в Святодуховском центре Александро-Невской лавры

Выставка «Истоки. С чего начинается Родина» работает в Санкт-Петербурге в Святодуховском центре Александро-Невской лавры. В экспозиции среди прочих работ представлены фотографии Артемиево-Веркольской обители, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Посетители смогут увидеть работы членов петербургского Союза художников — Василия Березина, Павла Иванова, Игоря Никитина и Станислава Лутфи-Рахманова.

«В апреле 2018 года они совершили паломничество в Артемиево-Веркольский монастырь, — сообщила пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина. — Петербуржцы много снимали на фото- и видеокамеры, писали картины. Во время этой поездки их особенно порадовало то, что они оказались здесь в праздник Пасхи и на Светлой седмице. За те дни, которые паломники провели в обители, они несколько раз причастились Святых Христовых Таин».

Людмила Соснина отметила, что гостям понравилось в архангельской глубинке: «Когда настало время отъезда, от дождей и тепла дорога развязла так, что машины уже не ходили не только до монастыря, но даже и до реки. Профессионального оборудования у гостей было много и очень тяжелого. Идти пришлось не меньше трех километров до остановки в Верколе. В помощь питерцам дали двух трудников с большими деревянными санками, и, таким образом, они все вместе добрались до деревни. Гостям очень понравилось в Веркольском монастыре, и они надеются, что обязательно еще сюда приедут».

Выставка в Святодуховском центре Александро-Невской лавры открыта до 16 февраля. Адрес: набережная реки Монастырки, 1.

Организовали экспозицию мастера искусств из творческого объединения «Очарованный странник» и миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии.

Русская линия

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Выставка «Истоки. С чего начинается Родина» открылась в Санкт-Петербурге в Святодуховском центре Александро-Невской лавры

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