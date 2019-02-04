В связи с трагедией, произошедшей утром 3 февраля 2019 года в Бабынинском районе Калужской области, свои соболезнования родственникам погибших и пострадавшим выразил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, сообщает пресс-служба Смоленской епархии.

Пассажирский автобус, осуществлявший перевозку детей-участников танцевального коллектива из г. Ярцево в г. Калугу для участия в конкурсе, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Калужской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 7 человек, в том числе дети. Более 20 человек доставлены в медицинские учреждения Калужской области.

«Выражаю искренние соболезнования всем, кто пострадал в этой страшной автокатастрофе, их близким и родственникам. Возношу ко Господу сердечные молитвы об упокоении погибших, исцелении пострадавших, утешении и укреплении тех, кто потерял в этой трагедии своих родных», — отмечается в тексте соболезнования.

3 февраля состоялось экстренное заседание Епархиального совета Смоленской епархии, которое возглавил митрополит Исидор. В работе заседания приняли участие руководители епархиальных отделов: по религиозному образованию и катехизации — протоиерей Василий Мовчанюк, по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ — протоиерей Валерий Рябоконь, по социальному служению и церковной благотворительности — иерей Дионисий Давыдов. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия с Калужской митрополией по вопросам оказания совместной помощи и поддержки пострадавшим смолянам и их родственникам.

В тот же день члены Епархиального совета во главе с митрополитом Исидором выехали в Калужскую область. В ходе поездки планируется совершение богослужений в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Калуга и на месте трагедии, а также посещение пострадавших, которые в настоящее время находятся в больницах города Калуги и Юхнова. «Молитвенная поддержка, совершаемая в эти часы и дни, будет нашим христианским свидетельством поддержки всех, кого затронуло это несчастье», — заявил смоленский архипастырь, призвав духовенство и мирян Смоленщины духовно поддержать родственников погибших и пострадавших".

В настоящее время жители города Ярцево приходят к храму в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», приносят цветы, зажигают лампады и свечи в память о погибших, молятся о здравии пострадавших. В 18.00 священнослужители Ярцево совершили молебен и панихиду в храмах города. Ежедневные богослужения в течение 40 дней будут проходить во всех храмах Смоленской епархии.

Как отметил в официальном заявлении руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Валерий Рябоконь, «все близкие и родственники погибших и пострадавших в автокатастрофе могут обратиться за духовной поддержкой в Смоленскую епархию. Получить помощь можно, позвонив в отдел Смоленской епархии по социальному служению и церковной благотворительности (тел. 67−97−77; 8−910−785−97−77), а также обратившись к священнослужителям Ярцевского благочиния Смоленской епархии протоиерею Олегу Козловскому (тел. 8−910−721−89−01) и священнику Антонию Тонковичу (тел. 8−961−013−58−98)».

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