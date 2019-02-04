Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2019

В Военном университете обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания будущих офицеров

28 января 2019 года в Военном университете Министерства обороны РФ (ВУМО) состоялось заседание «военной» секции XXVII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание — неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки офицерских кадров», сообщает Победа.ru.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель начальника ВУМО по учебной и научной работе генерал-майор М.В. Смыслов. Он отметил роль и значение Русской Православной Церкви в формировании личности воина и отметил, что тема XXVII Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность» является актуальной, а место ее проведения связано с молодежью — Военный университет является старейшей кузницей кадров Минобороны России, в нем проходят обучение и воспитание сотни курсантов, будущих офицеров нашей армии.

Далее прозвучали доклады епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония «Вера и духовные ориентиры в жизни воина Государства Российского» и епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова «Жертвенность в воинском служении. Опыт духовного просвещения военнослужащих в условиях Крайнего Севера».

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Сергий Привалов выступил с докладом на тему «Духовность и служение Отечеству. Вопросы веры и личностного выбора военнослужащих». Отец Сергий подчеркнул, что воспитанники военных вузов, будущие защитники Отечества, должны внимательно относиться к своей жизни и служению. «Обучаясь в элитном вузе Минобороны, нужно успеть не только изучить все профессиональные тонкости будущего служения, но и стать готовым к воспитанию других, быть духовным водителем и наставником, стать тем, кто способен отдать душу свою за друзей своих. В этом ваше призвание, ваша миссия и ответственность пред Богом. Именно за это и за всю свою сознательную жизнь придется отвечать на Страшном Суде, и к нему нужно готовиться. А для этого надо заглянуть в свое сердце — духовное сердце. Определить, что в нем не так, что творится в тайных глубинах этого духовного органа. И начать жизнь внимательную, духовно ответственную и чуткую», — сказал глава Синодального отдела, обращаясь к присутствовавшим в зале молодым людям.

Практическим опытом с военными священниками, которые окормляют воинские подразделения, участвующие в боевых действиях, поделился протоиерей Димитрий Василенков, заместитель председателя отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами. Также выступили профессор кафедры международных финансов МГИМО, д.э.н. В.Ю. Катасонов («Формирование мировоззрения учащихся в вузах Российской Федерации»), руководитель отдела Мурманской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Андрей Амелин («Духовно-нравственное и патриотическое воспитание Российского воинства на современном этапе военно-церковного взаимодействия»), помощник председатели Синодального отдела протоиерей Константин Алесенко («Народное творчество в формировании личности патриота своего Отечества»).

Участники заседания обсудили различные вопросы, связанные с развитием института военного духовенства, духовной безопасностью, организацией системы пастырского окормления военнослужащих, патриотическим воспитанием и др. По итогам конференции была принята резолюция.

В работе направления приняли участие представители епархий Русской Православной Церкви — архиереи, священнослужители, руководители и сотрудники епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, представители Управления по работе с верующими военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, военных вузов, православной общественности. Общее число участников направления — 350 человек.

Русская линия

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В Военном университете обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания будущих офицеров
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