Игумен обители отец Ефрем, получивший инфаркт по время поездки в Киев, согласился войти в делегацию Фанара «за послушание» и только под угрозой запрещения в служении…

Неожиданное согласие игумена Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема, который неоднократно выступал против украинского раскола, сослужить с главой «ПЦУ» Епифанием получило, наконец, некоторое объяснение.

Как сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на свои источники на Афоне, во время Священного Кинота Святой Горы монашествующие Ватопедского монастыря голосовали против отправки афонской делегации на интронизацию. Таким образом, Ватопед не поддерживает действий Патриарха Варфоломея на Украине.

Что же касается поездки отца Ефрема в Киев, то он согласился войти в состав делегации только после угроз Патриарха Варфоломея наложить на него прещения за непослушание. Братия монастыря отговаривала игумена от этой поездку, но он решил ехать «за послушание» и попросил молиться о себе.

В итоге Господь не допустил отца Ефрема до сослужения с раскольниками, поразив его в Киеве сердечным приступом.

Несмотря на тяжкий недуг игумена Ватопеда, глава «ПЦУ» Епифаний постарался воспользоваться ситуацией и убедить своих последователей, что его якобы поддерживает Святая Гора Афон. Он приехал к отцу Ефрему в больницу, где сделал с больным игуменом, лежащим в постели, несколько фотографий.

В свою очередь, в канонической Украинской Православной Церкви вошли в положение отца Ефрема. Блаженнейший митрополит Онуфрий, который лично знаком с игуменом Ватопеда, благословил позвонить ему в больницу и пожелать помощи Божией и скорейшего выздоровления, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ответ архимандрит Ефрем попросил передать, что любит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и всех архиереев его Церкви.

2 февраля 2019 года отец Ефрем покинул пределы Украины для продолжения лечения в одной из зарубежных клиник.

Русская линия