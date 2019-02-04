29 января 2019 года в завершение работы XIV направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» ХХVII Международных Рождественских образовательных чтений, проходившего в Центре оперного пения им. Галины Вишневской Москвы, председатель Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев) вручил свидетельства о церковной аккредитации курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви и представления на право их реализации представителям 12-ти соискателей:

Саратовской православной духовной семинарии;

Свято-Георгиевскому женскому монастырю (г. Ессентуки, Пятигорская епархия);

Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии;

Саранской православной духовной семинарии;

Екатеринбургской православной духовной семинарии;

Нижегородской православной духовной семинарии;

Никольскому Черноостровскому женскому монастырю (г. Малоярославец, Калужская епархия);

Иоанно-Предтеченскому ставропигиальному женскому монастырю г. Москвы;

Казанской Свято-Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни (с. Шамордино);

Троице-Одигитриевскому ставропигиальному женскому монастырю Зосимова пустынь;

Свято-Троицкому Александро-Невскому ставропигиальному женскому монастырю (с. Акатово Клинского района Московской области);

Казанской православной духовной семинарии.

Данные курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих стали первыми в Русской Православной Церкви. Их деятельность базируется на общецерковном стандарте, принятом Священным Синодом в 2017 году. Разработка стандарта и нормативной базы по обеспечению деятельности курсов была осуществлена во исполнение решения Архиерейского Собора 2011 года, указавшего на необходимость получения богословского образования всеми монашествующими.

Программа курсов имеет своей целью предоставить насельникам и насельницам монастырей, прежде всего, готовящимся к постригу, а также тем монашествующим, которые не получили ранее богословского образования, возможность изучить основные темы Священного Писания, православного вероучения, истории Церкви, богослужебного устава и литургики, церковного искусства, церковнославянского языка, патрологии, истории монашества и аскетики.

Отец Петр проинформировал участников монашеской секции, что в 2019 году в Межведомственной комиссии планируют осуществить поездки для экспертной оценки деятельности вновь открывающихся курсов и выдаче им представлений.

Русская линия