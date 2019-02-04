30 января 2019 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества», организованная Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством, постоянной профильной комиссией по взаимодействию с Русской Православной Церковью в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Комиссией по содействию развитию международной деятельности российского казачества Совета при Президенте РФ по делам казачества, Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет), сообщает Патриархия.ru.

Участие в форуме, который возглавил председатель Синодального комитета митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, приняли: епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, епископ Норильский и Туруханский Агафангел, войсковой священник ВКО «Кубанское казачье войско» протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник ВКО «Енисейское казачье войско» протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник ВКО «Иркутское казачье войско» протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник ВКО «Волжское казачье войско» протоиерей Сергий Нестеров, и.о. войскового священника ВКО «Забайкальское казачье войско» протоиерей Роман Витюк, войсковой священник ВКО «Центральное казачье войско» иерей Марк Кравченко, войсковой священник ВКО «Сибирское казачье войско» иерей Георгий Вардугин, заместитель председателя Комиссии по делам казачества Казахстанского митрополичьего округа иерей Евгений Козлов.

Среди 400 делегатов было: 106 представителей Русской Православной Церкви, в том числе 63 руководителя епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством; 182 представителя ВКО и общественных объединений казачества; 49 участников творческих коллективов, а также представители органов государственной власти, научно-образовательного сообщества, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), СМИ.

Перед пленарным заседанием был организован пресс-подход, в котором приняли участие митрополит Кирилл; ректор МГУТУ В.Н. Иванова, атаман ВКО «Енисейское казачье войско» П.П. Артамонов, первый заместитель атамана ВКО «Центральное казачье войско» Г. Н. Сидорин, заместитель войскового атамана ВКО «Волжское казачье войско» Г. С. Лиманский, войсковой священник ВКО «Кубанское казачье войско» протоиерей Иоанн Гармаш, директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса Ю.П. Постников, профессор Санкт-Петебургского государственного университета экономики и финансов И.Д. Афанасенко, директор Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса (филиал МГУТУ в г. Темрюк) Ю.В. Дудко.

В начале пленарного заседания с докладом выступил митрополит Кирилл. Затем начальник Управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных отношений города Москвы В.Л. Погребняк зачитал приветствие заместителя мэра в Правительстве Москвы А.Н.Горбенко. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей М.Н. Мишин обратился к участникам конференции с приветственным словом от имени главы ФАДН И.В. Баринова. Митрополит Кирилл обратился с просьбой к М.Н. Мишину передать И.В. Баринову Патриаршую награду — медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Со словом к делегатам обратился атаман ВКО «Енисейское казачье войско» П.П. Артамонов. Также делегатов приветствовал директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными организациями МИД России С.В. Григорьев.

С докладами выступили: ректор МГУТУ В.Н. Иванова («Воспитание казачьей молодежи в образовательном пространстве Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского»); протоиерей Иоанн Гармаш («Триединство духовенства, казачества и образовательных учреждений в деле воцерковления и духовно-нравственного развития казачьей молодежи»); профессор И.Д. Афанасенко («Молодежь в многомерном пространстве Русского мира»)

Далее состоялась церемония награждения. Благодарственными грамотами Синодального комитета по взаимодействию с казачеством за труды во славу Русской Православной Церкви и возрождение казачества были отмечены войсковые священники протоиерей Иоанн Гармаш, протоиерей Андрей Казанцев, протоиерей Максим Миняйло, духовник Башкирского института технологий и управления (филиал МГУТУ) протоиерей Владимир Семавин. Награды также были удостоены атаман и заместитель атамана ВКО «Волжское казачье войско» Ю.Е. Иванов и Г. С. Лиманский, министр образования Омской области Т.В. Дернова, директор Ейского казачьего кадетского корпуса В.А. Зайцев, сотрудники Первого казачьего университета — директор Сетевого центра казачьей подготовки Т.А. Слоквенко и руководитель центра студенческого художественного творчества Н.А. Коровин.

Пленарное заседание завершил концерт сводного коллектива детско-юношеской фольклорной студии «Наследие» при Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной и Школы традиционной культуры «Махоня».

После перерыва участники конференции продолжили общение в диалог-клубах: «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: формы и методы работы», «Казачья семья: традиции и современность», «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: традиции и инновации», «Молодые исследователи казачества», «Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного казачества», «Экономика казачьих хозяйств».

По итогам конференции будут внесены предложения участников в резолюцию, которая будет размещена на сайте Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

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