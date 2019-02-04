|Сводка новостей от 4 февраля 2019
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Поместные Православные Церкви полностью проигнорировали интронизацию главы «ПЦУ»
Афонский монастырь Ватопед выступает против признания украинских раскольников
США заявили о приостановке ДРСМД, Россия ответила тем же
Украинские раскольники избили священника канонической УПЦ
Митрополит Горийский Андрей (Гвазава): Требовать автокефалию на Украине может только вся полнота духовенства и верующих
Отказ от курения является лучшей мерой против возникновения рака
Этот день в Русской истории
В Правительстве Москвы прошла конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»
Телеканал «Спас» призвал к сбору средств на восстановление святынь в Верхотурье
Духовенство Смоленской и Калужской митрополий оказывает помощь пострадавшим при ДТП в Калужской области
Выставка «Истоки. С чего начинается Родина» открылась в Санкт-Петербурге в Святодуховском центре Александро-Невской лавры
12 семинарий и монастырей получили свидетельства о церковной аккредитации богословских курсов для монашествующих
В Военном университете обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания будущих офицеров