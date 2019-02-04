Число мигрантов, оказавшихся в немецких тюрьмах в последние годы, наглядно свидетельствуют о том, с какими проблемами столкнулась Европа в связи с наплывом мигрантов и последовавшим вслед за этим миграционным кризисом. Отсюда становится понятным, почему немцы выступают с резкой критикой миграционной политики канцлерин Ангелы Меркель.

Согласно данным немецкой газеты Die Rheinische Post, в Берлине и Гамбурге каждый второй заключенный имеет иностранный паспорт, то есть является мигрантом. По данным региональных властей, с 2016 года доля иностранцев за решёткой растёт по всей Германии и довольно быстрыми темпами, сообщает «Немецкая волна».

По сравнению с 2016 годом доля заключенных с иностранным гражданством увеличилась в Гамбурге с 55 до 61 процента, а в Берлине с 43 до 51 процента. В самой населенной федеральной земле — Северном Рейне — Вестфалии — это каждый третий заключенный, причём с 2015 года их доля от общего числа отбывающих наказание возросла с 33 до 36 процентов.

Рост числа заключенных-иностранцев отмечен и на западе, и на востоке ФРГ. В частности, в Нижней Саксонии этот показатель за аналогичный период возрос с 29 до 33 процентов, в земле Райнланд-Пфальц — с 26 до 30, в Баден-Вюртемберге — с 44 до 48, в Бремене — с 35 до 41, в Шлезвиге-Гольдштейне — с 28 до 34, в земле Саар — с 24 до 27, в Гессене — с 44,1 до 44,6 процента.

По данным министерства юстиции Баварии, с 2012 года количество заключенных мигрантов увеличилось здесь с 31 до 45 процентов.

Похожая тенденция наблюдается и в восточных федеральных землях. Так, в тюрьмах Саксонии в марте 2016 года отбывали наказание 482 иностранца. В 2016 году их число возросло до 601, а в 2019-м — до 981 человека.

Больше всего в немецких тюрьмах отбывают срок лица с гражданством Польши, Туниса, Ливии, Чехии и Грузии. При этом заключённые, разделяющие идеологию исламизма, находятся под особым наблюдением.

«Число заключенных, попавших в фокус нашего внимания из-за исламистской идеологии, за последние годы резко возросло», — цитирует газета Die Rheinische Post министра юстиции земли Баден-Вюртемберг из партии ХДС Гвидо Вольфа.

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