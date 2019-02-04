Телеканал «Спас» призвал к сбору средств на восстановление святынь в Верхотурье

В 2021 году Свято-Покровский монастырь духовной столицы Урала — города Верхотурья — отметит свое 400-летие. Сегодня два его старинных храма нуждаются в скорейшем восстановлении. Об этом на днях рассказали ведущие православного телеканала «Спас», призвавшие зрителей к сбору средств на восстановление святынь Свято-Покровской обители, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В рамках проекта «Вернем жизнь храму» на православном телеканале регулярно выходят сюжеты о восстановлении порушенных святынь, нуждающихся в скорейшем восстановлении по всей России. Темой очередного выпуска на минувшей неделе стало восстановление двух полуразрушенных храмов в городе Верхотурье — Иоанно-Предтеченского храма и Старо-Покровской церкви.

В самом старом городе съемочная группа посетила местные достопримечательности и святые места — кремль, который в XVI веке стал воротами в Сибирь и основанием этого небольшого городка, Свято-Николаевский мужской монастырь и Свято-Покровский женский монастырь — первый женский монастырь на Урале и в Сибире, существующий с 1621 года.

Во время знакомства сестры обители и местные жители рассказали телегруппе о «болевых точках» города — двух храмах Свято-Покровского женского монастыря.

Старая Покровская церковь — первый построенный в обители храм, выполненный в редкой архитектурной композиции — на четверике стоит массивный восьмерик. Сочетание контрастных форм придает храму устремленность ввысь. На сегодняшний день в церкви совсем немного, фрагментами, но все же сохранились старинные фрески, а на окнах — кованные решетки.

Однако церковь была построена без колокольни, поэтому со временем рядом с ней, метрах в двадцати, был построен храм Рождества Иоанна Предтечи.

Уникальный по своему строению Иоанно-Предтеченский храм выстроен был в два этажа, а колокольня — практически в 50 метров высотой. Но, к сожалению, при советской власти колокольню снесли.

В сюжете Яны Истоминой и Анастасии Мельниковой (оператор ТК «Союз» Антон Решетов) представлены оба храма.

Сегодня они находятся на консервации — жители города «накрыли» их деревянными крышами, закрыли окна и двери, чтобы ветхие строения меньше подвергались внешним неблагоприятным воздействиям.

По словам сестер, первым делом сегодня обители необходима помощь в восстановлении проектной документации. Это может быть как пожертвование, так и личная помощь в составлении проекта и согласования. Когда будет готова и согласована проектная документация, можно будет приступить к восстановительным работам.

Отметим, в 2021 году Свято-Покровский монастырь отметит свое 400-летие. Дай Бог, со временем сестры обители и многочисленные паломники смогут молиться и в восстановленных церквях, на том месте, где и был создан Покровский женский монастырь.

Оказать помощь обители сегодня может любой желающий: финансовую поддержку можно осуществить, перечислив средства на карту Сбербанка: 4276 1621 2435 3258.

Информация о том, как еще можно поддержать Свято-Покровский женский монастырь, размещена на сайте монастыря: http://www.v-pocrov-m.ru.

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