Кроме делегации Фанара на церемонии присутствовали только католики, глава УГКЦ и протестанты. Лже-патриарха Денисенко также не было…

3 февраля 2019 года в Софийском соборе в Киеве прошла интронизация главы «ПЦУ» Епифания Думенко, участие в которой не стал ни один представитель Поместных Православных Церквей (кроме Фанара).

В Киев присутствовала делегация Константинопольского Патриархата в составе митрополита Галльского Эммануила, митрополита Адрианопольского Амфилохия, главы УПЦ Канады митрополита Георгий (Калищука), игумена афонского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия, экзарха Фанара в Киеве о. Михаила Анищенко, а также двух монахов из Пантелеимоновского скита Кутлумушского монастыря Афона, сообщает СПЖ.

При этом присутствовавшие афониты не представляли Святую Гору, а входили в состав Константинопольской делегации.

Помимо представителей Фанара на интронизации присутствовали глава УГКЦ Святослав Шевчук, глава конференции Римо-католических епископов Бронислав (Бернацкий), митрополит Львовский РКЦ в Украине Мечислав Мокшицкий, представители протестантских церквей.

Получить согласие кого-либо из иерархов Поместных Церквей приехать на интронизацию Епифания представителям Фанара, несмотря на все дипломатическим усилия, не удалось.

Также на церемонии присутствовали представители украинского политического истеблишмента: Президент Петр Порошенко с женой, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, министр обороны Степан Полторак и другие.

«Итак, на так называемой интронизации так называемого Епифания (на самом деле Сергея Думенко) не было ни одной делегации Поместной Церкви. За исключением Стамбульской, конечно. Что и требовалось доказать. Какая церковь — такое и признание», — написал в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он также высказал мнение, почему на церемонии отсутствовал и «почётный духовный наставник» новой церкви, бывший лидер самопровозглашенного «Киевского патриархата».

«Понятно, почему Филарет Денисенко не появился сегодня на интронизации своего ставленника Епифания: без патриаршего куколя Филарет не хочет, но на это никогда бы не пошла делегация Константинопольского Патриархата. Вот вам и вся причина болезни. Дипломатическая болезнь, как принято говорить», — считает Владимир Легойда.

Русская линия