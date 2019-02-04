В 2018 году в России выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний…

В 2018 году в России выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Это на 20 тысяч больше, чем в предыдущем: в 2017 году заболели 599 тысяч человек, сообщает «Православие и мир» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава.

Главный онколог министерства Андрей Каприн отметил, что увеличение этой цифры в большей степени говорит об усилиях системы онкологической помощи. Он напомнил, что чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов справиться с болезнью.

Всего в 2018 году в мире диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний. Согласно мировой статистике, за год от этой болезни скончались около 9,6 млн человек. Сейчас в России на онкологическом учёте состоит 3 млн 630 тысяч человек.

Чаще всего раком заболевают люди, страдающие страстью табакокурением, обращают внимание врачи.

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности — не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», — заявил РИА Новости глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (Das Deutsche Krebsforschungszentrum, DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

Таким образом, борьба российских властей против табакокурения является также опосредованной борьбой с распространением онкологии.

Сегодня во всём мире отмечается День борьбы против рака. Цель этого международного дня — повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современности.

Русская линия