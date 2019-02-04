Настоятель храма в селе Гниздычне на Тернопольщине был избит при попытке захвата храма раскольниками — он пострадал за свой твёрдый отказ переходить в «ПЦУ»…

3 февраля 2019 года, когда представители Фанара приветствовали в Киеве главу «ПЦУ» Епифания, украинские раскольники прямо во время Божественной литургии ворвались в Свято-Преображенский храм с. Гниздычне Збаражского района на Тернопольщине и устроили драку с верующими канонической УПЦ.

В результате от рук боевиков с красно-чёрными нашивками на рукавах и собственно полиции, которая поддерживала нападавших, пострадал настоятель общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан и верующие селяне, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Утром перед началом богослужения около храма начали собираться т.н. активисты, которые устроили провокацию и сорвали Божественную литургию.

О том, что готовятся противоправные действия стало известно накануне, однако власти заняли сторону нападавших.

«Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация — что-то делайте. Мы написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может, побоялись, не знаю, — рассказал настоятель отец Стефан. — Вот и произошла драка».

Представители религиозной общины УПЦ, понимая, что планируется захват храма, стали на ступенях церкви. Впоследствии на место происшествия прибыл председатель райсовета. «Выступил председатель поселкового совета, а надо отметить, что он на их стороне. И эти люди были настолько агрессивно настроены, что, не поняв, что тот говорит, начали оскорблять и его. Ну, он разволновался, бросил ключи и ушёл», — отметил священник.

Чиновник хотел передать ключи от храма сторонникам «ПЦУ», однако был поражён грубым отношением к себе и просто покинул территорию храма.

Дальше началось самое худшее — полиция решила вмешаться, приняв сторону провокаторов.

«Быстро приехало спецподразделение полиции и начало нас бить. На видео всё хорошо видно. Меня били, толкали верующих. А потом пришли какие-то мужчины в защитные форме с красно-чёрными нашивками и начали нас всех раскидывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого, мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиения всего тела — голова, грудь, руки», — рассказал отец Стефан.

Ещё 13 января 2019 года украинские раскольники провели собрание села, на котором часть присутствующих проголосовала за переход в «ПЦУ». Религиозная же община решила остаться в лоне Украинской Православной Церкви. Как сообщал ранее настоятель, сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании, представители «ПЦУ» обещали, что захвата храма УПЦ не будет.

Однако смириться с таким положением вещей не смог директор местной школы, именно он подстрекал людей к столкновениям, считает протоиерей Стефан. «Директор школы давит на учителей, подписи собирает. Тех, кто пойдёт на службу ко мне, грозится выгнать с работы, детей в АТО отправить. Он уже много лет такую ярую позицию занимает и в страхе держит всю школу. Люди звонят, плачут: „Батюшка, простите, мы не можем помочь“».

На стороне захватчиков и начальник збаражской полиции. Были, наверное, и распоряжения от вышестоящих органов, допускает отец Стефан. «Видно, что есть команда где-то сверху, давят на них. Потому что я предупредил и главу Тернопольской ОГА С. Барную, и в отдел по делам религии ходил, и у генерала был. Вроде все с пониманием относятся, но своё делают».

Храм пока опечатали. Верующие вместе со священником отслужили молебен и разошлась.

«Они, я думаю, ждут официальной регистрации устава, тогда уже будут официально штурмовать. Я насчитал сегодня 95 человек. Свозят таких, что никогда в церковь не ходили. Наших прихожан, которые всё время в церкви, было более 60-ти», — сообщил священник.

Русская линия