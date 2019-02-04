Глава делегации Грузинской Православной Церкви заявил, что вопрос вмешательства Фанара в церковные дела на Украине является очень сложным и чувствительным…

Митрополит Горийский Андрей (Гвазава): Требовать автокефалию на Украине может только вся полнота духовенства и верующих

Грузинская Православная Церковь продолжит придерживаться крайне осторожного отношения к ситуации на Украине и вряд ли признает автокефалию «ПЦУ». Об этом свидетельствует интервью РИА Новости митрополита Горийского и Атенского Андрея (Гвазавы), который возглавил делегации Грузинской Патриархии на торжествах по случаю 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве.

Комментируя действия Константинопольского Патриархата и государственных властей на Украине, архипастырь заявил, что с его точки зрения, «вопрос является очень сложным и чувствительным для всей Православной Церкви, и надо к нему подходить с большой осторожностью».

«Я также думаю, что этот подход с осторожностью как раз включает в себя и необходимость узнать мнения остальных Церквей по этому поводу. Имеет ли право Украина требовать автокефалию для Церкви? Мы считаем, что это право у православного, верующего народа Украины есть, но это должна быть полнота клириков, полнота архиереев и верующих Церкви, и все это обязательно должно развиваться в каноническом русле, а ни как не по-иному», — отметил митрополит Андрей.

Представитель Грузинской Патриархии также заявил о своём непонимании ситуации с разрешением Фанаром двоежёнства для священства. «Моё мнение по этому поводу: если каноническое право в каких-то вопросах является совершенно незыблемым, а в каких-то вопросах его можно нарушать, — мне такой подход непонятен», — сказал архипастырь.

В заключении митрополит Андрей выразил надежду, что все разногласия удастся урегулировать, если Церкви будут стремиться к единству.

Русская линия