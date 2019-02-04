Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2019

Митрополит Горийский Андрей (Гвазава): Требовать автокефалию на Украине может только вся полнота духовенства и верующих
Глава делегации Грузинской Православной Церкви заявил, что вопрос вмешательства Фанара в церковные дела на Украине является очень сложным и чувствительным…

Митрополит Горийский Андрей (Гвазава)Грузинская Православная Церковь продолжит придерживаться крайне осторожного отношения к ситуации на Украине и вряд ли признает автокефалию «ПЦУ». Об этом свидетельствует интервью РИА Новости митрополита Горийского и Атенского Андрея (Гвазавы), который возглавил делегации Грузинской Патриархии на торжествах по случаю 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве.

Комментируя действия Константинопольского Патриархата и государственных властей на Украине, архипастырь заявил, что с его точки зрения, «вопрос является очень сложным и чувствительным для всей Православной Церкви, и надо к нему подходить с большой осторожностью».

«Я также думаю, что этот подход с осторожностью как раз включает в себя и необходимость узнать мнения остальных Церквей по этому поводу. Имеет ли право Украина требовать автокефалию для Церкви? Мы считаем, что это право у православного, верующего народа Украины есть, но это должна быть полнота клириков, полнота архиереев и верующих Церкви, и все это обязательно должно развиваться в каноническом русле, а ни как не по-иному», — отметил митрополит Андрей.

Представитель Грузинской Патриархии также заявил о своём непонимании ситуации с разрешением Фанаром двоежёнства для священства. «Моё мнение по этому поводу: если каноническое право в каких-то вопросах является совершенно незыблемым, а в каких-то вопросах его можно нарушать, — мне такой подход непонятен», — сказал архипастырь.

В заключении митрополит Андрей выразил надежду, что все разногласия удастся урегулировать, если Церкви будут стремиться к единству.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Поместные Православные Церкви полностью проигнорировали интронизацию главы «ПЦУ»
Кроме делегации Фанара на церемонии присутствовали только католики, глава УГКЦ и протестанты. Лже-патриарха Денисенко также не было...

Афонский монастырь Ватопед выступает против признания украинских раскольников
Игумен обители отец Ефрем, получивший инфаркт по время поездки в Киев, согласился войти в делегацию Фанара «за послушание» и только под угрозой запрещения в служении...

Митрополит Горийский Андрей (Гвазава): Требовать автокефалию на Украине может только вся полнота духовенства и верующих
Глава делегации Грузинской Православной Церкви заявил, что вопрос вмешательства Фанара в церковные дела на Украине является очень сложным и чувствительным...

Отказ от курения является лучшей мерой против возникновения рака
В 2018 году в России выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первое венчание Русского князя на Великокняжеский престол...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика