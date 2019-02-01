Глава Учебного комитета Русской Православной Церкви пояснил, что в будущем состав совета может быть расширен и киевские богословы в него, конечно же, войдут…

В Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был учреждён Докторский совет, в состав которого вошли 27 членов, представляющих Московскую, Санкт-Петербургскую и Минскую духовные академии, а также МГУ им. М.В. Ломоносова, Самарскую, Казанскую и Пермскую духовные семинарии. Новый орган призван послужить повышению качества докторских диссертаций и увеличению их количества, а также дальнейшему развитию отечественной богословской науки.

Отсутствие в составе Совета богословов из Киевской духовной академии вызвало целый ряд вопросов у верующих Русской Православной Церкви, в связи с чем глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов поспешил успокоить общественность — в будущем киевские богословы также войдут в состав нового церковного органа.

«Все мы понимаем те исключительно сложные исторические обстоятельства, которые переживает сейчас законная Украинская Православная Церковь. И братские связи между историческими академиями единой Русской Церкви сохраняются и поддерживаются. Но понятно, что для того, чтобы наши дорогие братья из Киевской академии могли быть включены в Докторский совет, нужно ждать некоторой перемены времён. Я думаю, что мы должны сейчас не предпринимать никаких шагов, которые затруднили бы и без того непростой статус, непростую жизненную ситуацию наших православных братьев на Украине», — заявил ТАСС отец Максим.

По словам главы Учебного комитета, в будущем состав совета может быть расширен. «Во-первых, он может прирастать новыми докторами, которые там могут появиться, а во-вторых, — конечно же, и представительства других высших духовных учебных заведений, не обязательно духовных, в том случае если данный специалист занимается духовной тематикой, вовлечён в неё, мировоззренчески стоит на позициях православного мировоззрения — тоже могут быть привлечены», — сказал священник.

Русская линия