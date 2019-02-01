Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

В Москве открылась школа певчих, регентов и церковнослужителей

Певчих, регентов, алтарников и чтецов будут обучать при храме Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке. Преподаватель — иеродиакон Давид (Печников), служит регентом уже 29 лет, закончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Гнесиных, Московскую Духовную Семинарию, сообщает «Православие и мир».

Учащимся предлагается пройти общий курс Литургического предания, освоить Богослужебный устав, изучить певческий обиход московской традиции и искусство управления церковным хором. Также обучение предполагает профессиональную постановку голоса для церковных чтецов.

Теоретический курс привязан к практике церковного служения и рассчитан на один учебный год. Занятия проводятся в небольших группах, возможны и индивидуальные. К каждому ученику будет применяться индивидуальный подход в соответствии с его подготовкой и задачами обучения.

Занятия будут проходить раз в неделю в помещениях при храме по адресу Хохловский пер., д. 14, стр. 5. Запись по телефону 8 926 880 02 53. В расписании учтут пожелания учащихся, а также годовой богослужебный круг.

Занятия проводятся за пожертвования, минимальная сумма которых определяется настоятелем и преподавателем. Возможно участие в будничных богослужениях.

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В Москве открылась школа певчих, регентов и церковнослужителей

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