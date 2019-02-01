Надежды представителей Фанара, что лже-патриарх Филарет Денисенко отойдёт в сторону и не будет управлять новосозданной «ПЦУ», окончательно развеяны. Не так дано основатель украинского раскола заявлял о том, что представителям «Киевского патриархата» надо избегать именовать новую структуру «Православной Церковью Украины», а называть её только «Украинской Православной Церковью». И вот украинские чиновники зарегистрировали «ПЦУ» так, как хотел Денисенко: «Украинская Православная Церковь (Православная Церковь Украины)».

Таким образом, раскольники завершили процедуру государственной регистрации. Данные об этом 30 января были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Учредителем нового юридического лица в документах указывается Поместный объединительный Собор Православной Церкви Украины, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года. Главой зарегистрированной структуры назван «Епифаний (Думенко), Митрополит Киевский и всея Украины».

При этом полное именование юридического лица звучит как «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», что практически полностью повторяет наименование канонической УПЦ.

В связи с этим в УПЦ уже заявили, что регистрация «ПЦУ» с таким названием грубо нарушает закон, сообщает ТАСС. «Это прямое нарушение закона чиновниками, которые зарегистрировали ПЦУ как „Киевская митрополия Украинской православной церкви“, поэтому они должны понести наказание», — заявил глава Информационного отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Климент. Он отметил, что в настоящий момент юристы УПЦ знакомится с документом о регистрации, после чего последует разбирательство о нарушении законодательства.

В свою очередь, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич назвал эту регистрацию «рейдерством и беззаконием». «Не надо быть юристом, чтобы понять, что это незаконно и беззаконно! Юридические названия не могут дублироваться. Как государственные органы могли зарегистрировать ещё одну Киевскую митрополию Украинской православной церкви, если такая уже существует? Рейдерство!» — написал он на странице в Facebook.

Русская линия