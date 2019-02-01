Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

Вышел в свет альбом «Патриарх Кирилл. 10 лет Первосвятительского служения»

Вышел в свет альбом «Патриарх Кирилл. 10 лет Первосвятительского служения». Об этом сообщает пресс-служба Издательского совета.

Альбом посвящен 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года и рассказывает о самых важных вехах пути Патриаршего служения год за годом, от интронизации до сегодняшнего дня.

Книга подготовлена Издательством Московской Патриархии под общей редакцией главного редактора издательства епископа Балашихинского Николая. Ответственный за выпуск — Игорь Лапшин, редактор — Мария Виноградова.

Альбом содержит хронику основных событий Патриаршего служения, архив новостей и официальных сообщений. В альбом также вошли выдержки из проповедей, обращений и докладов Святейшего Патриарха — высказывания Предстоятеля по самым острым и актуальным вопросам жизни Церкви и общества.

В издании использованы более 1000 фотографий из архивов Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, Издательства Московской Патриархии, «Журнала Московской Патриархии», музеев Московского Кремля, Российского государственного архива древних актов, а также работы фотографов: О. Варова, С. Власова, В. Корнюшина, В. Нестеренко, К. Новотарского, священника Игоря Палкина, В. Ходакова. На фотографиях запечатлены самые важные и интересные события Патриаршего служения: богослужения, поездки по монастырям и епархиям, визиты в другие страны, общение с паствой, встречи, заседания и конференции.

Книга большого формата издана на высочайшем полиграфическом уровне. Издание осуществлено при поддержке Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова и Издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт». Альбом вышел ограниченным тиражом для подарочного фонда торжественных мероприятий, посвященных 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации.

Русская линия

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