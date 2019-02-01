Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

Стали известны имена афонских игуменов, которые согласились сослужить с украинскими раскольниками
Епифания будут приветствовать в Киеве митрополит Галльский Эммануил и игумены афонских монастырей Ватопед и Ксенофонт…

Игумены Ватопеда и Ксенофонта отец Ефрем и отец АлексийСвященный Кинот Святой Горы Афон отказался направлять свою делегацию в Киев на интронизацию главы «ПЦУ» Епифания, однако Константинопольский Патриарх Варфоломей избрал двух афонских игуменов, которые должны войти в состав делегации Фанара, выезжающей в Киев.

До недавнего времени имена афонских монахов, согласившихся сослужить с украинскими раскольниками, не сообщались. Однако, вчера греческое агентство «Ромфея» со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Киев отправятся игумены монастырей Ватопед — архимандрит Ефрем и Ксенофонт — отец Алексей.

Отца Ефрема в России очень хорошо знают. Он сопровождал в поездке по стране Пояс Пресвятой Богородицы. В своё время Святейший Патриарх Кирилл лично заступался за отца Ефрема, когда он был арестован в Греции по надуманному предлогу. Почему игумен Ватопеда, которого всегда тепло встречали в России, решился приветствовать украинских раскольников, неизвестно.

Что же касается монастыря Ксенофонт, то общеизвестно, что монахи именно этой обители изготовили Томос для «ПЦУ», а потому нет ничего удивительного в том, что игумен этого монастыря решил ехать приветствовать главу украинских раскольников.

Сам Патриарх Варфоломей отказался ехать на Украину. В Константинопольском Патриархате в связи с этим заявили, что глава Фанара никогда не участвует в интронизации Предстоятелей других Поместных Церквей.

Русская линия

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