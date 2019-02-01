Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

Открылся сайт, посвященный биографии и служению Святейшего Патриарха Кирилла

К 10-й годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Пресс-служба Патриарха создала сайт, посвященный биографии и служению Его Святейшества, сообщает Патриархия.ru.

В основе всей разнообразной деятельности Патриарха Кирилла лежит принцип, который сам он считает основополагающим: служение Богу и Церкви во всем и без остатка. Жизнь Предстоятеля Русской Православной Церкви богата различными событиями. Это огромный объем фактологического и исторического материала. Значительная его часть собрана на новом сайте. Биография Святейшего Владыки до восшествия на Патриарший престол изложена на основе архивных материалов, а также воспоминаний Его Святейшества и ряда других источников.

На сайте раскрывается многообразное служение Святейшего Патриарха Кирилла на разных этапах его жизни. Наиболее подробно и всесторонне освещается период Патриаршего служения.

В дальнейшем сайт будет пополняться новыми материалами — архивными и новыми документами, воспоминаниями, статьями, фотографиями и др.

На сайте представлены следующие тематические разделы:

— Детство и юность

— Внешнецерковная деятельность по окончании Духовной академии

— Ректор Ленинградских духовных школ (1974−1984 гг.)

— Служение на Смоленской и Калининградской кафедре (1985−2009 гг.)

— Работа в должности председателя ОВЦС (1989−2009 гг.)

— Служение на Патриаршем Престоле Русской Православной Церкви

Также на сайте имеются отдельные обновляемые разделы фото- и видеоматериалов.

Сайт расположен по адресу https://patriarch.patriarchia.ru/.

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