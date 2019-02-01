Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

Курские иконописцы приступят к воссозданию иконы XIII века для древнего монастыря в Сирии

Курскую область 30 января посетила член Экспертного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Российской Федерации, доктор политических наук Татьяна Полоскова.

В иконописной мастерской Свято-Троицкого храма города Курска состоялось рабочее совещание по вопросу воссоздания на базе Курской иконописной школы уникальной иконы XIII века святых мучеников Сергия и Вакха, сообщает сайт администрации Курской области. Она была уничтожена боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России) в одном из древнейших в мире монастырей, расположенном в сирийском городе Маалюля.

По словам Татьяны Полосковой, хотя Сирия и живет по законам военного времени, однако уже сейчас ведется работа по восстановлению экономики и возрождению тысячелетнего исторического и культурного наследия.

«Два месяца назад я уже побывала в Курской области и познакомилась с работой мастеров курской иконописной школы им. преподобного Андрея Рублева при Свято-Троицком храме города Курска. Уже тогда уникальные работы, написанные в строго каноническом стиле древнерусской и византийской иконы и выполненные по древним технологиям с использованием натуральных пигментов и материалов, вызвали восхищение. В ходе визита в Сирию мы побывали в женском монастыре святого Сергия, история которого ведется с III века. Монахини нам рассказали о том, что многие святыни монастыря, в том числе и чудотворная икона XIII века святых мучеников Сергия и Вакха, особо почитаемая в этой местности, были уничтожены боевиками. Межрегиональным общественным движением „Евраазийский народный союз“, председателем которого я являюсь, было принято решение о воссоздании этой иконы именно в Курске. Наша организация взяла на себя финансирование этого проекта и доставку иконы в Сирию», — рассказала Татьяна Полоскова.

Работа начата по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа. Руководители иконописной мастерской, протоиереи Александр Филин и Александр Нечукин сейчас прорабатывают технические вопросы проекта.

Как рассказал заместитель председателя комитета внутренней политики администрации Курской области Александр Шаповалов, помимо этого с представительством Россотрудничества в Сирии и Ливане рассматривается вопрос о возможном участии представителей православной молодежи этих стран в международном съезде «Содружество православной молодежи», который с 2008 года проводится в Курской области.

Русская линия

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Курские иконописцы приступят к воссозданию иконы XIII века для древнего монастыря в Сирии
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