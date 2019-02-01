Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

Представлен первый научный интернет-портал, посвященный истории и современному состоянию церковнославянского языка

28 января 2019 года в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений состоялась презентация научного интернет-портала «Церковнославянский язык сегодня», сообщает Патриархия.ru.

«Основной идеей было создать нечто и традиционное, и современное, адресованное разной аудитории», — отметил в ходе презентации интернет-проекта, посвященного истории и современному состоянию церковнославянского языка, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка А.Г. Кравецкий.

На портале выложены словари, лекции, а также справочник-путеводитель по историческим периодам. Например, можно узнать о древнейшем этапе существования церковнославянской письменности (Кирилло-Мефодиевская проблематика) или каким был церковнославянский язык в императорской России.

Внутри каждой рубрики даны ссылки на материалы. «Филологи смогут найти здесь аннотированные ссылки на научную литературу, студенты — на учебные материалы, заинтересованный читатель — информацию о научно-популярных публикациях по церковнославянскому языку», — поясняют организаторы проекта на сайте деньсловаря.рф.

«Появилась хорошая научная площадка для тех, кто интересуется, учит, преподает церковнославянский язык. На портале теперь можно встречаться, смотреть лекции, давать и получать советы», — отметил кандидат филологических наук, преподаватель кафедры филологии и журналистики Российского православного университета св. Иоанна Богослова Н.В. Шалыгина.

В РПУ на кафедре филологии и журналистики готовится к изданию учебное пособие по церковнославянскому языку. Пособие снабжено таблицами, словарями, методическими рекомендациями, рассчитано на использование как в светских, так и в духовных учебных учреждениях, на филологических и нефилологических специальностях от начальной до высшей школы. В пособии наглядно показана преемственность современного русского алфавита и церковнославянской азбуки. «Русский язык без церковнославянского — как дерево без корней», — подчеркивает автор учебного пособия Н.В. Шалыгина.

Проект «Церковнославянский язык сегодня» разработан при поддержке Фонда президентских грантов некоммерческим партнерством по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово» и Научным центром по изучению церковнославянского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова.

Идея создания портала возникла при работе над «Большим словарем церковнославянского языка Нового времени», который готовится в Научном центре по изучению церковнославянского языка при Институте русского языка РАН и будет выпущен издательством «Словари XXI века». Словарь является фундаментальным описанием того варианта языка, на котором в настоящее время совершается богослужение в Русской Православной Церкви. Словарь включает всю лексику, входящую в богослужебные книги, в том числе топонимы, антропонимы и служебные слова. Кроме того, в нем фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, которые регулярно встречаются в богослужебных текстах. Первый том словаря вышел в 2016 году, а второй появится уже в 2019 году.

Русская линия

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