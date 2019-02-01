Русская Православная Церковь не откажется от своей принципиальной позиции против абортов, заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время беседы с журналистами, приуроченной к 10-летию его возведения на Патриарший престол, сообщает ТАСС.

«Наша позиция по абортам, она же всем хорошо известна: я и в Государственной Думе об этом говорил. Публично, всегда, если заходит речь на эту тему, я подчеркиваю важность преодоления этого, я бы сказал, духовного недуга в нашем обществе, — отметил он. — <…> Такого рода позиция Патриарха ведь не соответствует государственной политике, даже, может быть, мнению социологического большинства, но это не означает, что Патриарх и Церковь должны от этого отказаться».

Предстоятель Русской Православной Церкви считает, что ситуация с абортами в стране «с церковной точки зрения может нанести большой ущерб».

"<…> Я же сознаю, что очень большое количество людей, может быть, даже принципиально со мной и согласны, а по жизни совсем не согласны. Ну и что? Это должно заставить меня замолчать? Значит, тогда я отступлюсь от самого главного — я перестану людям нести Божью правду, а, может быть, кого-то и достигнут мои слова, и какие-то младенцы появятся на свет", — отметил Патриарх Кирилл.

Ранее в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений в январе 2019 года Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что, по официальной статистке, в России ежегодно совершается 627 тысяч абортов, а реальная цифра может быть в два раза больше.

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