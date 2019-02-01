31 января 2019 года, после торжественного акта в Государственном Кремлевском Дворце, в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялся прием по случаю 10-летия Поместного Собора Русской Православной Церкви и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Перед началом приема Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял поздравления от участников торжеств.

Святейшего Владыку поздравили: Президент Республики Молдова И.Н. Додон; председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко; министр иностранных дел РФ С.В. Лавров; министр здравоохранения и социального развития РФ В.И. Скворцова; министр культуры РФ В.Р. Мединский; генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка; полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев; мэр Москвы С.С. Собянин; губернатор Московской области А.В. Воробьев; первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жуков; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий; председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин.

В Трапезных палатах Святейший Патриарх Кирилл приветствовал участников приема.

От имени молдавского народа к Его Святейшеству обратился Президент Республики Молдова И.Н. Додон. «Молдавская Церковь всегда была частью единой Русской Православной Церкви. Так было более 200 лет, так есть и, я уверен, что так и будет. Когда-то был очень красивый лозунг в советские времена: „Когда мы едины — мы непобедимы“. Будьте уверены, что мы, молдаване, всегда будем рядом с Вами», — сказал Президент Молдовы.

Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий поздравил Святейшего Владыку от имени Священного Синода Русской Православной Церкви.

Также с поздравлением выступил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде: «Ваше Святейшество, мы с Вами знакомы еще с тех времен, когда Вы еще не были Патриархом, и я хорошо знаю и помню, как много Вы сделали ради верующих, ради Русской Православной Церкви, ради всех народов России. Вы — очень почитаемая личность не только среди православных, но и среди всех верующих, в том числе — мусульман нашего региона, и поэтому все верующие относятся к вам с глубоким уважением и большой любовью. Разрешите мне поздравить Вас от имени Высшего религиозного совета народов Кавказа, от имени мусульман Кавказа, от имени азербайджанского народа, от имени всех, кто почитает Вас, от имени руководства Азербайджана».

Святейший Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил собравшихся за поздравления.

На торжественный прием были приглашены: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви; руководители общецерковных учреждений, зарубежные представители Московского Патриархата; викарии и духовенство Москвы и Московской области; главы традиционных религий и христианских конфессий России; руководители Администрации Президента РФ; руководители и члены Правительства РФ, Совета Федерации ФС РФ, председатели фракций и депутаты Государственной Думы РФ; представители властей Москвы и Московской области, главы республик и губернаторы регионов Российской Федерации; представители международных организаций, послы и сотрудники дипломатических представительств; представители общественных и благотворительных организаций, Всемирного русского народного собора; деятели образования, науки, медицины, культуры, спорта; руководители государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, лидеры бизнес-сообщества; представители средств массовой информации и издательств.

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