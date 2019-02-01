Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2019

Анна Кузнецова: Недопустимо, что в России почти нет никаких положительных фильмов для детей и подростков
Уполномоченная по правам ребёнка призвала создать программу по развитию детского контента на ТВ и в Интернете…

Анна КузнецоваУполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания программы по развитию детского контента, в частности на ТВ и в Интернете. По ее словам, это сможет помочь снизить долю преступлений с участием несовершеннолетних, которая в последние годы наметила тенденцию к росту, сообщает ТАСС.

«Несмотря на общее снижение числа преступлений в отношении детей и с участием несовершеннолетних, мы видим некое омоложение преступности. Мы предлагаем создать программу по развитию созидательного детского контента», — заявила в четверг журналистам Кузнецова.

По ее мнению, данная программа должна включать в себя координацию всех ведомственных предложений, в частности представителей Минкультуры, Минспорта и Минпросвещения. Она добавила, что, по данным ряда исследовательских организаций, подростковый контент в России практически отсутствует.

«Программа должна включать в себя целых комплекс мероприятий: это не только медиаплощадки, передачи, фильмы, телевидение, журналы, группы в соцсетях, это ещё реальная активность. У нас сегодня на 7% идёт снижение числа детей, которые задействованы в дополнительном бесплатном образовании, но рост идёт по платным кружкам, то есть потребность у детей есть», — подчеркнула Кузнецова.

Как пояснила правозащитница, данное предложение пока не направлено в профильные министерства и ведомства, но поднимать этот вопрос необходимо.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Никто не заставит Русскую Православную Церковь замолчать, когда речь идёт об абортах
Патриарх Кирилл вновь заявил, что одной из главных целей Церкви в России является выведение абортов из системы ОМС...

Святейший Патриарх Кирилл рассказал делегациям Поместных Православных Церквей о ситуации на Украине
Своих представителей в Москву на торжества не прислали лишь Константинопольская, Элладская, Кипрская и Албанская Церкви...

Стали известны имена афонских игуменов, которые согласились сослужить с украинскими раскольниками
Епифания будут приветствовать в Киеве митрополит Галльский Эммануил и игумены афонских монастырей Ватопед и Ксенофонт...

Протоиерей Максим Козлов: Отсутствие представителей КДА в составе Академического совета РПЦ связано с непростым положением УПЦ
Глава Учебного комитета Русской Православной Церкви пояснил, что в будущем состав совета может быть расширен и киевские богословы в него, конечно же, войдут...

Блаженнейший Митрополит Ростислав: Торжества в Москве имеют огромное значение не только для Русской Православной Церкви, но и для всего мирового Православия
Святейший Патриарх Кирилл встретился в российской столице с Предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии...

Анна Кузнецова: Недопустимо, что в России почти нет никаких положительных фильмов для детей и подростков
Уполномоченная по правам ребёнка призвала создать программу по развитию детского контента на ТВ и в Интернете...

Слова Денисенко не расходятся с делами украинских чиновников
Украинские власти зарегистрировали «ПЦУ» с новым именем «Украинская Православная Церковь»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающего русского скульптора М.О.Микешина...

В Храме Христа Спасителя состоялся прием по случаю 10-летия Поместного Собора и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

Вышел в свет альбом «Патриарх Кирилл. 10 лет Первосвятительского служения»

Открылся сайт, посвященный биографии и служению Святейшего Патриарха Кирилла

В Москве открылась школа певчих, регентов и церковнослужителей

Представлен первый научный интернет-портал, посвященный истории и современному состоянию церковнославянского языка

Курские иконописцы приступят к воссозданию иконы XIII века для древнего монастыря в Сирии

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика