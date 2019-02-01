|Сводка новостей от 1 февраля 2019
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Никто не заставит Русскую Православную Церковь замолчать, когда речь идёт об абортах
Святейший Патриарх Кирилл рассказал делегациям Поместных Православных Церквей о ситуации на Украине
Стали известны имена афонских игуменов, которые согласились сослужить с украинскими раскольниками
Протоиерей Максим Козлов: Отсутствие представителей КДА в составе Академического совета РПЦ связано с непростым положением УПЦ
Блаженнейший Митрополит Ростислав: Торжества в Москве имеют огромное значение не только для Русской Православной Церкви, но и для всего мирового Православия
Слова Денисенко не расходятся с делами украинских чиновников
Этот день в Русской истории
В Храме Христа Спасителя состоялся прием по случаю 10-летия Поместного Собора и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
Вышел в свет альбом «Патриарх Кирилл. 10 лет Первосвятительского служения»
Открылся сайт, посвященный биографии и служению Святейшего Патриарха Кирилла
В Москве открылась школа певчих, регентов и церковнослужителей
Представлен первый научный интернет-портал, посвященный истории и современному состоянию церковнославянского языка
Курские иконописцы приступят к воссозданию иконы XIII века для древнего монастыря в Сирии