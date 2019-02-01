Уполномоченная по правам ребёнка призвала создать программу по развитию детского контента на ТВ и в Интернете…

Анна Кузнецова: Недопустимо, что в России почти нет никаких положительных фильмов для детей и подростков

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания программы по развитию детского контента, в частности на ТВ и в Интернете. По ее словам, это сможет помочь снизить долю преступлений с участием несовершеннолетних, которая в последние годы наметила тенденцию к росту, сообщает ТАСС.

«Несмотря на общее снижение числа преступлений в отношении детей и с участием несовершеннолетних, мы видим некое омоложение преступности. Мы предлагаем создать программу по развитию созидательного детского контента», — заявила в четверг журналистам Кузнецова.

По ее мнению, данная программа должна включать в себя координацию всех ведомственных предложений, в частности представителей Минкультуры, Минспорта и Минпросвещения. Она добавила, что, по данным ряда исследовательских организаций, подростковый контент в России практически отсутствует.

«Программа должна включать в себя целых комплекс мероприятий: это не только медиаплощадки, передачи, фильмы, телевидение, журналы, группы в соцсетях, это ещё реальная активность. У нас сегодня на 7% идёт снижение числа детей, которые задействованы в дополнительном бесплатном образовании, но рост идёт по платным кружкам, то есть потребность у детей есть», — подчеркнула Кузнецова.

Как пояснила правозащитница, данное предложение пока не направлено в профильные министерства и ведомства, но поднимать этот вопрос необходимо.

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