Блаженнейший Митрополит Ростислав: Торжества в Москве имеют огромное значение не только для Русской Православной Церкви, но и для всего мирового Православия

31 января 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова ставропигиального монастыря в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Сердечно приветствовав Блаженнейшего Митрополита Ростислава и сопровождающую его делегацию, прибывших в Москву на торжества по случаю 10-летия интронизации Предстоятеля Русской Православной Церкви отметил братские отношения Московского Патриархата с Православной Церковью Чешских земель и Словакии.

«Всякий раз, когда мы с Вами встречаемся, у нас есть возможность обсудить вопросы, которые интересуют наши обе Церкви и подумать совместно о тех путях, по которым сегодня идет Православная Церковь. Каждая из Поместных Церквей имеет свою повестку дня и свои проблемы, и общение с братьями чаще всего помогает, в том числе, находить ответы на вопросы, интересующие каждого из нас», — сказал Его Святейшество.

Патриарх Кирилл выразил удовлетворение деятельностью подворья Православной Церкви Чешских земель и Словакии, которое, по его словам, играет важную роль в развитии отношений между двумя Церквами, координации совместных действий и информирования.

«Не могу не сказать и о том, что деятельность подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах также является многополезной, в том числе и для формирования у Русской Церкви правильного понимания всего происходящего в тех странах, где пребывает ваша юрисдикция и ваша Церковь. Все это способствует укреплению по-настоящему братских отношений», — подчеркнул Святейший Владыка, обращаясь к высокому гостю.

«Сегодня вся полнота Православной Церкви проходит через большие испытания, связанные в первую очередь с геополитическими изменениями, которые произошли на территории наших стран», — констатировал Патриарх Кирилл.

Как отметил Его Святейшество, политический фактор всегда оказывал определенное влияние на церковную жизнь, и сегодня нельзя сказать о том, что геополитический контекст никак не влияет на положение Церквей и на церковные взаимоотношения. «К сожалению, мы это особенно остро чувствуем в связи с тем, что происходит сегодня на Украине. Уверен, что Вы многое знаете, потому что на территории Словакии присутствует большое количество украинцев и уже доходят до вас слухи, информация о проблемах, которую сегодня переживает Украинская Православная Церковь», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

«Но, несмотря на эти трудности, Церковь, в том числе и на Украине, действует в полную меру своих сил, — свидетельствовал Святейший Владыка. — И испытания, которые выпадают на долю верующих, подвергающихся сегодня дискриминации, — Вы, наверное, знаете о захвате храмов, о насилии, которое осуществляется против верующих людей — требуют от них исповедания в духе христиан древней Церкви, чтобы оставаться верным своей Церкви, каноническому порядку и сопротивляться хорошо организованной, поддерживаемой государством раскольнической деятельности на Украине».

Его Святейшество упомянул, что помимо тяжёлой религиозной ситуации на Украине, есть и другие непростые вопросы, которые сегодня беспокоят Вселенское Православие.

«Не было в истории Церкви лёгких времен, любая эпоха несёт в себе новые вызовы и новые проблемы, на которые каждая Поместная Церковь призвана отвечать. И мы вместе как единая Святая Соборная Апостольская Церковь должны иметь возможность сообща отвечать на вызовы и трудности, с которыми сталкиваются сегодня православные христиане», — резюмировал Святейший Патриарх Кирилл.

В свою очередь Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с 10-летием интронизации. «Знаменательный юбилей, который Вы отмечаете, является не только Вашим, но и всей Русской Православной Церкви, и имеет значение для всего мирового Православия», — подчеркнул Блаженнейший Владыка.

«За 10 лет Вашего Патриаршего служения Русская Православная Церковь под Вашим руководством хорошо справилась с внешними вызовами — и в политической, и в церковной ситуации. Я хотел бы, чтобы события, которые сейчас происходят на Украине, не затмили главный повод, по которому мы сегодня собрались — юбилей Вашей интронизации. От всего сердца и от всей нашей Церкви поздравляю Вас, и надеюсь, что пастырская мудрость, отеческая любовь и забота, которые Вам присущи, помогут преодолеть все проблемы», — сказал Блаженнейший Митрополит Ростислав.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Русская линия