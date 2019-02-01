Своих представителей в Москву на торжества не прислали лишь Константинопольская, Элладская, Кипрская и Албанская Церкви…

31 января 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в московском Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с рядом делегаций Поместных Православных Церквей, которые собрались в Москве для участия в торжествах, посвященных 10-летию Поместного Собора и Патриаршей интронизации 2009 года, сообщает Патриархия.Ru.

Во встрече участвовали:

от Александрийской Православной Церкви — митрополит Триполийский Феофилакт, представитель Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Киринский Афанасий;

от Иерусалимской Православной Церкви — представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис);

от Грузинской Православной Церкви — митрополит Горийский и Атенский Андрей, епископ Никорцминдский Вахтанг, протоиерей Кахабер Гоготишвили;

от Румынской Православной Церкви — митрополит Тырговиштский Нифон, протоиерей Адриан Гибану, священник Евгений Роготи.

от Болгарской Православной Церкви — митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Видинский Даниил, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Феоктист (Димитров), архимандрит Анфим (Маноилов), священноэконом Цветан Иванов и протоиерей Живко Желев;

от Польской Православной Церкви — архиепископ Люблинский и Холмский Авель, протоиерей Георгий Лукашевич, диакон Андрей Давидзюк.

Таким образом, своих представителей в Москву на торжества не прислали лишь Константинопольская, Элладская, Кипрская и Албанская Православные Церкви, что говорит о том, кто в настоящее время склоняется в пользу Фанара в вопросе по Украине.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с приветственным словом. «Всякий раз, когда мы, представители Поместных Православных Церквей, собираемся вместе, появляется возможность не только вместе помолиться, что является, конечно, самым важным и центральным событием таких встреч, но и поговорить о делах, которые всех нас беспокоят, волнуют. Я хотел бы использовать эту нашу встречу, чтобы познакомить вас с тем, каково понимание Русской Православной Церкви относительно событий, происходящих, в том числе, в нашей православной семье», — отметил, в частности, Его Святейшество.

Патриарх особо упомянул о происходящих в церковной жизни Украины событиях, которые, подчеркнул он, выходят за пределы канонического поля, канонической традиции Православной Церкви. Как известно, Константинопольский Патриархат принял в общение без покаяния украинских раскольников, в том числе анафематствованного Русской Православной Церковью бывшего митрополита Филарета, а также не имеющих канонического рукоположения «иерархов» раскольнических образований. При этом, напомнил Святейший Владыка, «возникает очень сложная ситуация, когда принятые без покаяния раскольники объявляются каноническими, а каноническая Церковь фактически поставляется на место раскольников».

«Украина — это не периферия нашей Церкви. Мы называем Киев „матерью городов русских“, для нас Киев — то, чем для многих является Иерусалим. Оттуда началось русское православие, и ни при каких обстоятельствах мы не можем отказаться от этой исторической и духовной связи. На этой духовной связи зиждется единство всей нашей Поместной Церкви», — засвидетельствовал Святейший Патриарх Кирилл.

Он рассказал о том, что на Украине была предпринята попытка провести так называемый «объединительный собор», с тем чтобы легализовать избрание главы новой «объединенной церкви». Участие в этом собрании приняли только два из 90 канонических иерархов Украины. «Поэтому мы не признаем этот „собор“, считаем его решения ничтожными, то есть не имеющими никакой канонической силы, — подчеркнул Его Святейшество. — Но это деяние поставило каноническую Церковь в очень тяжелое положение. И поскольку раскол поддержан государственной властью, она сегодня борется против канонической Украинской Православной Церкви. Известен целый ряд случаев оказания давления на епископат, духовенство. На приходском уровне совершается физический захват храмов нашей Церкви».

«Другими словами, на территории Европы мы сегодня сталкиваемся с открытым гонением на каноническую Православную Церковь», — констатировал Патриарх Кирилл.

«Наша Церковь была вынуждена ответить на совершающиеся неканонические деяния, — отметил Святейший Владыка. — Набор средств у Православных Церквей в таком случае небольшой: единственным средством, которое как-то может вразумить и остановить тех, кто инициировал эту трагедию, является прекращение евхаристического общения. Поэтому мы с большой скорбью приняли решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархом по причине его прямого участия в легализации раскола на Украине».

Его Святейшество указал на то, что история с участием Константинополя в украинских делах ставит перед Поместными Православными Церквами целый ряд очень важных экклезиологических и канонических вопросов. «Что означает первенство в Православной Церкви? Мы всегда считали, что это первенство означает по существу концепцию „первого среди равных“, — сказал он. — Но если у первого среди равных обнаруживается готовность вторгаться в жизнь других Поместных Православных Церквей, не считаясь с их автокефальным статусом, то это означает нечто большее. Получается, что возникает концепция „первого без равных“. А это в каком-то смысле вызов для всех нас. Нам нужно, во-первых, это осмыслить, и я полагаю, что в какой-то момент мы должны найти возможность обсудить это новое развитие ситуации, которое, несомненно, может затронуть и затрагивает жизнь любой из Поместных Православных Церквей».

При этом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил убеждение, что у вселенского Православия есть огромный духовный потенциал, который может и должен быть востребован сегодня: «Мы все являемся свидетелями дальнейшей радикальной секуляризации современного общества, вытеснения религиозной жизни за обочину общего цивилизационного движения. Это вызов огромной силы. Уверен, что у Православной Церкви есть возможность отвечать на вызовы, опираясь не только на двухтысячелетнюю мудрость, на силу нашего Предания, но и на ту силу, которую дает нам Сам Господь в совершении Божественной Евхаристии, ниспосылая Духа Своего Святого на всех нас. На этом убеждении основывается мой оптимистический взгляд в будущее. Я надеюсь, что все возникающие перед нами трудности, которые вызваны, не в последнюю очередь, влиянием на Православную Церковь внешних сил, будут преодолены. Верю в то, что тело Церкви Христовой останется единым. Это очень важно сегодня и для самого Православия, и для всего мира».

В ответ на это со стороны представителей Поместных Православных Церквей были озвучены поздравительные послания в адрес Святейшего Патриарха Кирилла. При этом большинство делегатов постарались не касаться темы Украины. Лишь представитель Польской Православной Церкви архиепископ Люблинский и Холмский Авель открыто заявил: «Хочу засвидетельствовать, что сострадаю вместе с Русской Православной Церковью по такому трудному для нас украинскому вопросу. Наша позиция в этом деле неизменна и будет постоянной».

В завершение встречи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и делегации Поместных Православных Церквей обменялись памятными подарками.

Русская линия