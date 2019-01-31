Святейший Патриарх Кирилл благословил создание Докторского совета на базе Московской, Санкт-Петербургской и Минской духовных академий и утвердил его состав

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла учрежден Докторский совет на базе трех высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви: Московской духовной академии, Санкт-Петербургской духовной академии, Минской духовной академии. Создание Совета призвано послужить повышению качества докторских диссертаций и увеличению их количества, а также дальнейшему развитию отечественной богословской науки. Об этом сообщает Патриархия.ru.

Для формирования Совета Учебным комитетом Русской Православной Церкви были проведены консультации с руководством академий и с рядом крупных специалистов в различных областях богословской науки. Предлагаемый состав соответствует требованиям современного законодательства. В настоящее время Учебным комитетом ведется работа по подготовке полного пакета документов для работы Совета.

Список членов Докторского совета:

Московская духовная академия

1. протоиерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории, доктор богословия

2. Волков Александр Александрович, доктор филологических наук

3. Иванов Михаил Степанович, доктор богословия

4. Кирилин Владимир Михайлович, доктор филологических наук

5. Крутова Мария Семеновна, доктор филологических наук

6. Маршева Лариса Ивановна, доктор филологических наук

7. Макаров Денис Владимирович, доктор культурологии

8. Осипов Алексей Ильич, доктор богословия

9. архимандрит Платон (Игумнов), доктор богословия

10. Саврей Валерий Яковлевич, доктор философских наук

11. Хромов Олег Ростиславович, доктор искусствоведения

12. Шичалин Юрий Анатольевич, доктор философских наук

Санкт-Петербургская духовная академия

13. епископ Петергофский Серафим, доктор теологии

14. Бухаркин Петр Евгеньевич, доктор философских наук

15. Герд Лора Александровна, доктор исторических наук

16. Егоров Петр Борисович, доктор исторических наук

17. протоиерей Георгий Митрофанов, доктор богословия

18. Петров Алексей Владимирович, доктор исторических наук

19. Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук

20. Рождественская Милена Всеволодовна, доктор филологических наук

21. Шеховцова Лариса Филипповна, доктор психологических наук

Минская духовная академия

22. архимандрит Сергий (Акимов), доктор богословия

23. протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия

иные учебные заведения

24. архимандрит Филипп (Симонов), доктор экономических наук (МГУ)

25. протоиерей Олег Агапов, доктор богословия, кандидат филологических наук (Самарская духовная семинария)

26. протоиерей Алексий Колчерин, доктор богословия (Казанская духовная семинария)

27. протоиерей Алексий Марченко, доктор церковной истории, доктор исторических наук (Пермская духовная семинария).

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