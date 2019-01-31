На Дону вспомнят трагические события начала Гражданской войны, жертвами которых стали кадеты, юнкера и реалисты во главе с одним из самых известных донских офицеров Василием Михайловичем Чернецовым, вставшим на защиту Дона от большевиков ещё в конце 1917 года.

Открытие войсковых чернецовских поминовений состоится 1 февраля 2019 года в Новочеркасске, где на старом кладбище пройдёт панихида, отдание воинских почестей и возложение венков к предполагаемому месту захоронения генерала от кавалерии, выборного атамана Войска Донского А.М. Каледина, сообщает официальный сайт Всевеликого войска Донского.

Далее участники переедут в Шахты, где после братского обеда в Шахтинском генерала Я.П. Бакланова казачьем кадетском корпусе состоится творческий вечер, посвященный дням памяти трагических событий на Дону.

2 февраля участники соберутся в Каменском районе Ростовской области, в станице Калитвенской в храме Успения Пресвятой Богородицы помолятся за убиенных в 1918—1920 гг. кадет и юнкеров, реалистов и гимназистов. Затем в станице Глубокой состоится реконструкция боя с марша за железнодорожный переезд, после чего все участники реконструкции отдадут воинские почести у Поклонного Креста на месте гибели отряда В.М. Чернецова, а вечером в хуторе Волченском состоится поминальная служба в храме Троицы Живоначальной и отдание почестей у кадетского захоронения партизан-чернецовцев.

3 февраля кадеты и реконструкторы пройдут по маршруту Большой Лог — Каплица, после чего в районе Монастырского урочища участники воспроизведут военно-исторические маневры боя. По окончании реконструкции у Покровской войсковой часовни на Монастырском урочище состоится панихида по погибшим партизанам отряда полковника Василия Чернецова.

ПРедполагается, что в этом году в чернецовских днях примут участие более 100 человек, среди которых кадеты Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, реконструкторы, казаки Всевеликого войска Донского.

Василий Михайлович Чернецов прославился своим мужеством в боях против большевиков.

В Первую мировую войну он служил разведчиком 4-й Донской кавалерийской дивизии, а потом командовал ее партизанским отрядом в немецком тылу. Был трижды ранен, за воинскую доблесть и боевое отличие из сотников произведен в подъесаулы, потом в есаулы, награжден многими орденами, получил Георгиевское оружие.

После революции, собрав добровольцев-партизан, Чернецов стал на защиту Дона от наступавших с севера большевиков. По сути, его отряд был единственной боеспособной частью донского правительства атамана Каледина.

Вернувшиеся с фронта казаки не успели ещё вкусить прелестей большевистской власти и воевать не хотели. Поэтому отряд Чернецова состоял в основном из молодежи — юнкеров, кадетов, студентов.

Отважному полковнику долго сопутствовала удача, но большевики смогли привлечь на свою сторону часть казаков, и при атаке станицы Глубокой отряд Чернецова столкнулся с неожиданно большими силами красных. Партизаны-чернецовцы начали отход, но были окружены красными и после боя взяты в плен.

Во время конвоирования Чернецов, увидев приближающихся красных всадников, закричал «Ура! Это наши!» и ударил ехавшего рядом с ним председателя Донревкома Голубова кулаком в лицо. Пленные пустились наутек. Конвой растерялся, и часть партизан сумела спастись, в том числе и замечательный донской поэт Николай Туроверов. Однако самого Чернецова либо тогда же, либо на следующий день (тут свидетельства разнятся) Голубов зарубил.

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