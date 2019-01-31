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Сводка новостей от 31 января 2019

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии прибыл в Москву

30 января 2019 года в Москву прибыл Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

В состав делегации, сопровождающей Предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии, входят архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий, архиепископ Пражский Михаил, настоятель подворья Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Москве архимандрит Серафим (Шемятовский), настоятель подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах протоиерей Николай Лищенюк, секретарь подворья Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Москве иеромонах Александр (Галушка) и клирик Прешовской епархии архидиакон Максим (Дурила).

В столичном аэропорту Шереметьево Блаженнейшего Митрополита Ростислава встретил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

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