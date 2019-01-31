Глава Иерусалимского Патриархата принял делегацию канонической УПЦ и обсудил с ней положение дел на Украине…

Патриарх Иерусалимский Феофил: Блаженнейший Митрополит Онуфрий — это особый иерарх и глубоко духовный человек

30 января 2019 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополита Антония сопровождал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Во время встречи речь шла о ситуации в мировом Православии вообще и в церковной жизни Украины в частности.

Патриарх Феофил заверил в своих молитвах за единство украинского и мирового Православия, отметил необходимость особой христианской мудрости, терпения и смирения в этот кризисный период церковной жизни.

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви тепло отозвался о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии, охарактеризовав его как «особого иерарха и глубоко духовную человека».

После встречи с Патриархом Феофилом представители Украинской Православной Церкви поклонились Гробу Господню и другим святыням Святого Града Иерусалима.

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