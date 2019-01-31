30 января 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Предстоятелем Православной Церкви в Америке Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном, который прибыл в Россию, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Радуюсь, что Вы откликнулись на мое приглашение и посещаете Москву в связи с 10-летием Поместного Собора, который избрал мое недостоинство на служение нашей Русской Православной Церкви в качестве Патриарха», — с такими словами обратился к высокому гостю Его Святейшество.

Говоря о темах, которые предполагалось затронуть в ходе дальнейшей беседы, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «У нас будет возможность поговорить и об общеправославных делах, и о наших двусторонних отношениях».

Особо подчеркнув роль и значение московского Представительства Православной Церкви в Америке и Представительства Русской Православной Церкви в Нью-Йорке, через которые осуществляется регулярный и постоянный контакт между двумя Церквами, Святейший Владыка отметил, что в наступившем году исполняется 25 лет с того времени, как было открыто Американское Подворье в Москве. «И я рад свидетельствовать, что нынешний глава Представительства отец Даниил очень достойно представляет вашу Церковь», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он высказал готовность в контактах с представителями городских властей Москвы поддержать проект реставрации храма московского Подворья Православной Церкви в Америке.

«Мы также получили Ваше ходатайство о канонизации совершавшего служение в этом храме протоиерея Петра Постникова, который был расстрелян на Бутовском полигоне, — сказал далее Его Святейшество. — Мы, конечно, передадим это дело в Комиссию по канонизации, и в соответствии с процедурой, которая реализуется этой комиссией, будут изучены все обстоятельства кончины протоиерея Петра. Потом мы поделимся с Вами всей информацией, и я надеюсь, что не возникнет ничего, что помешало бы осуществить Ваше пожелание».

Со своей стороны, Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон подчеркнул: «Ваше Святейшество, для нас было большой радостью получить от Вас приглашение принять участие в торжествах, посвященных 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года, когда Вы были поставлены шестнадцатым Патриархом на Московском престоле. Для меня и для архиепископа Сан-Францисского Вениамина было огромной честью принимать участие тогда, в 2009 году, в церемонии Вашей интронизации. И от этого мне ещё больше радостно находиться сейчас здесь».

«Ваше Святейшество, известна Ваша приверженность единству Православия, об этом свидетельствуют Ваши многочисленные инициативы, благодаря которым удалось многократно собирать вместе за последние несколько лет Патриархов и Предстоятелей автокефальных Православных Церквей», — сказал Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон, засвидетельствовав, что Предстоятель Русской Православной Церкви неизменно придерживался православного учения, в том числе в экклесиологических вопросах, особенно актуальных в настоящее время.

Предстоятелем Православной Церкви в Америке была также отмечена роль Святейшего Патриарха Кирилла в деле поддержки монашествующих, подготовки священнослужителей, образовании молодежи.

Блаженнейший Тихон выразил признательность Святейшему Патриарху Кириллу за заботу о Православной Церкви в Северной Америке. «В частности, отмечу благословение, которое Вы дали епископу Флавиану, присутствовавшему на XIX Всеамериканском Соборе, который проходил в Сент-Луисе. В рамках этого Собора епископу Флавиану была представлена возможность поближе познакомиться с жизнью Православной Церкви в Америке, а мы, со своей стороны, сумели воспользоваться его опытом в качестве иерарха Русской Православной Церкви», — сказал Его Блаженство.

Продолжая тему развития двусторонних контактов, Блаженнейший Митрополит Тихон коснулся отмечаемого в нынешнем году 225-летия прибытия в Северную Америку православных миссионеров из России. Как отметил Блаженнейший Владыка, группа священнослужителей Православной Церкви в Америке совершит в юбилейный год паломничество в Валаамский монастырь, чтобы установить связи между Аляской и Валаамом.

«Помимо этого, прошлым летом очень успешно прошел Летний институт при Общецерковной аспирантуре и докторантуре, — констатировал Предстоятель Православной Церкви в Америке. — Наше духовенство под руководством епископа Даниила имело возможность поближе познакомиться с внутренней жизнью Русской Православной Церкви. У нас есть также целый ряд семинаристов, которые заинтересованы в том, чтобы на более длительной основе продолжать здесь обучение».

Блаженнейший Митрополит Тихон поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за готовность Русской Православной Церкви содействовать в решении вопросов реставрации храма московского Подворья Православной Церкви в Америке, а также рассмотрение темы возможной канонизации протоиерея Петра Постникова.

Выразив удовлетворение деятельностью Американского Подворья в Москве, Блаженнейший Владыка сказал: «Мы надеемся на дальнейшее укрепление взаимодействия наших Церквей, в частности, при помощи Представительств».

Далее в ходе встречи был обсужден широкий спектр тем двустороннего взаимодействия, а также ситуация в православном мире.

По завершении беседы стороны обменялись памятными подарками.

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