1 февраля 2019 года исполнится 10 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По благословению правящего архиерея, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в Екатеринбургской митрополии совершены молебны и пройдут благотворительные мероприятия, посвященные юбилейной дате Предстоятеля Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Напомним, 27 января 2019 года во всех храмах митрополии были совершены благодарственные молебны в связи с 10-летием избрания Святейшего Патриарха. Десятилетие назад, 27 января 2009 года, на Поместном Соборе Русской Православной Церкви на Московский Патриарший Престол был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

1 февраля 2019 года исполнится 10 лет со дня его интронизации — возведения новоизбранного Патриарха на Патриаршую кафедру. В этот день в Екатеринбургской епархии пройдут благотворительные мероприятия, в которых примут участие сотрудники отделов Екатеринбургской епархии. Они посетят десять социальных учреждений уральской столицы и поздравят пациентов подарками и делами милосердия. Заботой и вниманием в этот день будут охвачены и заключенные в тюрьмах, СИЗО, где прозвучат проповеди, концертные выступления, будут вручены памятные сувениры и православная литература для душеполезного чтения. Также духовно-просветительские мероприятия пройдут в военных частях и госпиталях Центрального военного округа.

Отметим, что с приходом на Патриаршую кафедру Святейшего Патриарха Кирилла в Русской Православной Церкви особое внимание уделено делам милосердия. Сегодня Церковь ежегодно открывает более 100 новых социальных проектов, в том числе 6−7 приютов для мам, до 10 проектов помощи зависимым людям, десятки центров гуманитарной помощи. Церковь организовала более 400 проектов помощи инвалидам, 95 приютов для бездомных и множество других, нередко уникальных для всей страны, социальных учреждений и инициатив. В общей сложности в России действуют свыше 4500 церковных социальных проектов. За этими цифрами стоит труд восьми тысяч социальных работников и тысяч добровольцев. Церковь помогает всем — вне зависимости от гражданства, национальности или вероисповедания человека. Для развития церковного социального служения работает Синодальный отдел по благотворительности.

Русская линия