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Сводка новостей от 31 января 2019

Вадим Новинский: «Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической УПЦ»
В Иерусалимском Патриархате наградили Золотым Крестом ктитора УПЦ, главу фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде…

Патриарх Иерусалимский Феофил и Вадим Новинский30 января 2019 года Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III наградил главу фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде, народного депутата Украины Вадима Новинского Золотым Крестом Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня, сообщает СПЖ.

«Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической Украинской Православной Церкви, особенно в такие непростые для украинского Православия времена», — написал Новинский в Facebook.

Он сообщил, что посетил Иерусалим в составе делегации Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Патриарх Феофил III наградил украинского депутата за заслуги перед Иерусалимской Православной Церковью.

Благодаря меценатской помощи Новинского в 2016—2017 годах в Храме Гроба Господня впервые за последние 200 лет провели реставрационные работы. Реставраторы укрепили Кувуклию — небольшую купольную часовню в центре Ротонды храма, над местом, где погребли Иисуса Христа.

Вадим Новинский также выступил в защиту УПЦ от притеснений со стороны некоторых представителей государственной власти Украины. Он пообещал, что партия «Оппозиционный блок» обратится я в Европейский суд по правам человека, если суды Украины своими решениями легализуют захват Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской лавр и других святынь УПЦ.

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Вадим Новинский: «Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической УПЦ»
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