В рамках VII Рождественских парламентских встреч прошло открытие сразу двух выставок — «Россия в мировой цивилизации. Уроки истории» и «Красота Божьего мира», сообщает «Православное образование». На них представлены уникальная экспозиция икон и детские рисунки, победившие в конкурсе «Красота Божьего мира».

Для меня очень радостно то, что вновь в стенах Государственной Думы проходят очередные Рождественские Парламентские встречи и, уже по традиции, они начинаются с культурного мероприятия — мы открываем очередную выставку. Это две выставки — «Место России в мировой цивилизации» и «Красота Божьего мира». И замечательно то, что эти два названия соединяет союз «и». Потому что место России в мировой цивилизации определяется той красотой Божьего мира, которую Россия являет для мирового сообщества. Россию можно и нужно узнавать по ее культуре, по ее красоте, по ее духовному богатству. Только так можно понять, что такое Россия, и как с ней можно разговаривать и выстраивать диалог, — отметил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий открывая выставку.

Открывая выставку, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил: «Мы надеемся, что и выставка, и сегодняшние Рождественские парламентские встречи, и круглые столы станут серьезным вкладом в укрепление законодательства, направленного на защиту наших традиционных духовно-нравственных ценностей: ценностей семьи, любви к родине, уважения к нашему прошлому».

Заместитель председателя ГД Петр Толстой в свою очередь сказал: «Никакое развитие нашей великой страны невозможно без опоры на нашу историю, без того, чтобы учесть и творчески переработать опыт предыдущих поколений. Только так Россия может совершить тот самый рывок, прорыв в будущее, который сегодня от нас ждут молодые люди».

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