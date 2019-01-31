|Сводка новостей от 31 января 2019
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Патриарх Иерусалимский Феофил: Блаженнейший Митрополит Онуфрий — это особый иерарх и глубоко духовный человек
В ответ на обращение Патриарха
Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон прибыл в Москву
В память о чернецовцах
Вадим Новинский: «Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической УПЦ»
Евросоюз намерен подорвать антииранскую санкционную политику США
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл благословил создание Докторского совета на базе Московской, Санкт-Петербургской и Минской духовных академий и утвердил его состав
в Екатеринбургской епархии пройдет благотворительная кампания, посвященная десятилетию интронизации Святейшего Патриарха
Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии прибыл в Москву
На русском подворье в Яффе отметили 125-летие освящения храма