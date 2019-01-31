Депутаты Государственной Думы России, ранее откровенно проигнорировавшие призыв Святейшего Патриарха Кирилла о выведении абортов из системы ОМС, на сей раз решили отреагировать на слова Предстоятеля Русской Православной Церкви о недопустимости государственного финансирования абортов в вымирающей стране и создать рабочую группу для обсуждения этой инициативы, сообщает Интерфакс-Религия.

С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги VII Рождественских встреч «Молодежь: свобода и ответственность», которые прошли в нижней палате в среду. Это предложение было поддержано участниками мероприятия, в том числе представителями всех политических фракций.

«Давайте создадим рабочую группу, которая бы включала в себя все политические фракции, представителей профильных комитетов. С тем, чтобы в рамках этой рабочей группы мы могли бы изучить и дать оценку ряду законодательных инициатив. Это в том числе законодательная инициатива, которая имеет отношение к вопросам финансирования за счёт средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования абортов. Тема звучала», — сказал Вячеслав Володин.

Возглавить рабочую группу предложено вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Как сказал председатель Госдумы, в рабочей группе все вопросы будут обсуждаться с участием экспертного сообщества и представителей правительства. Он выразил надежду, что в итоге удастся выйти на решения, «которые будут служить интересам нашей страны и наших граждан».

Таким образом, есть надежда, что российские власти всё же откажутся от финансирования абортов.

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