29 января 2019 года на русском подворье в Яффе, которое ныне расположено в одном из центральных районов Тель-Авива, была совершена праздничная Божественная литургия. Именно в этот день 125 лет назад был освящен новосооруженный храм свв. ап. Петра и прав. Тавифы, сообщает Патриархия.ru.

По благословению начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Александра (Елисова) праздничное богослужение возглавил ключарь подворья протоиерей Игорь Пчелинцев. В богослужении приняли участие ключарь подворья Русской духовной миссии в честь св. пророка Божия Илии в Хайфе протоиерей Мирослав Витив, секретарь Миссии игумен Никон (Головко), клирики Миссии диакон Вячеслав Сенин и диакон Илия Драчук.

В алтаре молился митрополит Владимир (Котляров), пребывающий в Израиле на лечении. Владыка митрополит причастился Святых Христовых Таин и преподал духовенству и молящимся свое благословение. В богослужении приняли участие сестры Горненского женского монастыря в Иерусалиме.

После отпуста духовенство совершило праздничный крестный ход с чтением дневного Евангельского зачала. Затем ключарь подворья обратился к многочисленным богомольцам и паломникам со словами праздничного поздравления. По окончании богослужения всем гостям праздника усердием ключаря и тружеников подворья было предложено праздничное угощение.

7 ноября сего года Русская духовная миссия готовится отпраздновать 150-летие основания своего подворья в Яффе.

Русская линия