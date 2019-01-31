Протесты значительной части греческого населения и представителей Элладской Православной Церкви против Преспанского соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию не возымели никакого действия, и парламент Греции ратифицировал это соглашения, поставив окончательную точку в этом споре.

Характерно, что власти Кипра также признали это переименование. Так, глава Кипра Никос Анастасиадис поздравил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с тем, что тот прекратил 28-летний спор между странами-соседями, сообщает ИА Regnum со ссылкой на агентство Associated Press.

После переговоров с главой греческого правительства в Никосии Анастасиадис заявил, что надеется на укрепление безопасности и расширение экономического сотрудничества в регионе благодаря сделке между Грецией и Македонией.

Теперь Афины официально прекратят препятствовать принятию бывшей югославской республики в НАТО и ЕС, и Македония, скорее всего, будет быстро принята в эти организации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже поприветствовал ратификацию Преспанского соглашения. «Я с нетерпением жду, когда будущая Республика Северная Македония вступит в НАТО», — заявил Столтенберг в «Твиттере».

Вслед за вступлением в НАТО и ЕС власти Македонии, скорее всего, поставят вопрос о признании раскольнической Македонской православной церкви, которая откололась от Сербской Православной Церкви. Данный факт станет ещё одним вызовом для мирового Православия, которое и без того оказалось в глубоком кризисе из-за действий Фанара на Украине.

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