Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя решение райсуда Грозного снять с жителей республики долг перед ООО «Газпром» на 9 млрд рублей из-за «социальной напряженности», высказал своё несогласие с этим решением, сообщает газета «Взгляд».

К. Симонов подчеркнул, что оценивает такое решение негативно из-за того, что оно противоречит правовым нормам и экономическим процессам страны. Эксперт напомнил, что задолженность за газ на Северном Кавказе традиционно является самой высокой. «На конференциях по внутреннему рынку газа показывают слайд с долгами по регионам и его лидеры практически не меняются: Чечня, Дагестан», — заявил он.

По мнению Симонова, ситуация с решением Грозненского суда свидетельствует об избирательном право применении.

«Если бы жители Московской области обратились в горсуд с вопросом, можно ли им не платить за газ, суд тоже бы принял такое решение? Я не знал, что газ у нас является бесплатным ресурсом и жители отдельных регионов могут заявлять, что если их будут заставлять платить, то начнутся бунты», — иронически заметил Симонов.

Правительство на федеральном уровне призывает выводить экономику из тени, но теневая экономика некоторых регионов настолько очевидна, что там даже заводы существуют, которые делают врезки в газопроводы, забирая газ и электричество бесплатно, посетовал эксперт.

В свою очередь, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что «в России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов», чем жители Чечни, сообщает газета «Взгляд».

«Фактически они просят списать долги за те годы, в которых была смута — никто не знал, кому и куда платить, поэтому давайте обнулим. С одной стороны, с потребителей снимается бремя, но с другой, — все потребители должны быть в равных условиях», — считает Егармин.

Эксперт напомнил о жителях Восточной Сибири, регулярно подвергающихся паводкам и подтоплениям домов.

«Чечня — это регион, который не платит за ЖКУ вообще, они считают, что живут в СССР, потому что ровно такая же ситуация у них и с электричеством. Они скоро и по этому поводу сделают то же самое, махнут рукой на запад и скажут: пусть там думают, что делать, иначе у нас будет социальная напряженность», — отметил эксперт.

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