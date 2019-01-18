Русская линия
Сводка новостей от 18 января 2019

Комплекс из 22 зданий Шамординского женского монастыря под Калугой передали Церкви

Комплекс зданий Шамординского женского монастыря, расположенный в Калужской области, передали в собственность Русской Православной Церкви. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях Виталий Бухтеев.

«Есть Федеральный закон № 327, согласно нему идет передача различным религиозным конфессиям религиозных памятников, которые когда-то у них были изъяты. К нам обратился монастырь Шамордино и с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игуменья матушка Сергия (Щербакова) и я подписали акт по передаче 22 объектов Шамординского монастыря в собственность Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни Русской Православной Церкви», — сказал он.

В пресс-службе правительства Калужской области подчеркнули, что 1918 году монастырь был закрыт и разорен, монашеская жизнь возобновилась 60 лет спустя. Было восстановлено несколько храмов, в том числе самый крупный 15-купольный каменный Казанский собор вместимостью до 5000 человек.

«Очень важно для нас, что нам были переданы именно наши храмы. С 90-х годов мы все это восстанавливали, заботились об этих зданиях, большинству из них возвращен прежний вид, мы и дальше будем за всем этим следить. Любой человек сможет посещать нашу обитель», — цитирует игуменью Сергию пресс-служба регионального правительства.

Русская линия

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Комплекс из 22 зданий Шамординского женского монастыря под Калугой передали Церкви

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