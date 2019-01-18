16 января 2019 года в Ростове-на-Дону в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкпоцентр» по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия начала работу IX рождественская выставка-ярмарка «Дон Православный» — самая масштабная на Юге России религиозная выставка, сообщает пресс-служба Ростовской епархии.

Посетители выставки имеют возможность поклониться христианским святыням из более чем 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, и Палестины, заказать молебны и приобрести освященную церковную продукцию, иконы, православную литературу. Форум отличает насыщенная программа, которая включает в себя мастер-классы, лекции, беседы со священнослужителями, ежедневные молебны.

Почетными гостями церемонии открытия стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев, министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова, директор конгрессно-выставочного центра «ДонЭкпоцентр», депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Шамшура, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, а также руководители епархиальных отделов.

Открытие выставки предварила экскурсия по образовательной интерактивной экспозиции «Святой праведный Иоанн Кронштадтский: образ пастыря. 110 лет со дня смерти и 190 лет со дня рождения», которую для главы Донской митрополии митрополита Меркурия и почетных гостей провел настоятель ростовского прихода праведного Иоанна Кронштадтского иерей Владислав Паланчев.

Экспозиция посвящена жизни Иоанна Кронштадтского, прославлению и почитанию святого, а также его посещению Ростова-на-Дону. Она поделена на разделы в соответствии с этапами его жизни. Отдельно воссоздан интерьер комнаты деревенского дома XIX века в Архангельской губернии, где вырос святой подвижник. Эта образовательная площадка подготовлена иереем Владиславом Паланчевым, епархиальным древлехранителем иеромонахом Гавриилом (Звягинцевым) при участии представителей прихода праведного Иоанна Кронштадского, где располагается музей, посвященный жизни святого. Часть экспонатов предоставил Новочеркасский музей истории Донского казачества.

Перед открытием выставки-ярмарки «Дон Православный» клирик Ростовской епархии иерей Игорь Миляев совершил молебен.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова организаторов и гостей форума приветствовал его заместитель Анатолий Сафронов. Он поблагодарил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия за труды и подчеркнул, что подобные выставки помогают приобщиться к православной культуре.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев от имени губернатора Василия Голубева поздравил главу Донской митрополии с открытием выставки и отметил масштабность форума, выразив благодарность митрополиту Меркурию и организаторам за проделанную работу.

От имени председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко собравшихся приветствовала председатель комитета Законодательного собрания РО по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, которая поздравила всех с открытием форума, обратив особое внимание на масштабы этого события, которое собирает тысячи людей в стенах выставочного комплекса, а также подчеркнула его значение в деле духовно-нравственного воспитания молодежи.

Директор конгрессно-выставочного центра «ДонЭкпоцентр» Сергей Шамшура в приветственном слове также отметил важность подобных форумов для жителей региона.

Обращаясь к посетителям выставки, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поздравил собравшихся с Рождеством Христовым и напомнил, что в этом году выставка посвящена 110-летию со дня кончины праведного Иоанна Кронштадтского.

Митрополит Меркурий поблагодарил правительство Ростовской области и организаторов выставки за поддержку масштабного форума. Глава митрополии также отметил, что выставка-ярмарка «Дон Православный» в этом году стала более целостной по своему содержанию и укрепила ранее установленные просветительские и миссионерские связи. Выставка дает представление о подлинной православной культуре и церковном искусстве, современных событиях в жизни Церкви.

В завершение глава Донской митрополии напомнил, что 16 января в связи с трагедий объявлен траур в городе Шахты Ростовской области, и призвал собравшихся молиться о погибших, после чего хор пропел «Вечную память».

Выставка продолжится до 21 января.

Время работы форума: 16−20 января 10.00−19.00, 21 января 10.00−16.00.

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