Владимир Легойда: Пётр Порошенко войдёт в историю не как объединитель, а как гонитель Церкви Христовой

Когда Президент Украины Пётр Порошенко делает какие-либо заявления, смысл этих слов нужно менять в точности до наоборот, и тогда станет понятно, что в реальности намерен предпринимать украинский лидер.

Он обещал максимально быстро покончить с войной на Донбассе и называл себя «президентом мира», а в реальности лишь усилил конфронтацию на востоке Украины и стал «президентом войны». Говорил, что повысит зарплаты и даст людям достойную жизнь, как в Европе, а в итоге повысил цены на коммунальные услуги, газ и снизил пенсии. Боролся за свободу Надежды Савченко из российской тюрьмы, а в результате сам отправил её за решётку. Ставил всем в пример Михаила Саакашвили, а чуть позже начал обзывать его последними словами и выгнал из Украины.

К сожалению, не стали исключением в этом перечне и действия главы Украины на религиозном поле. Не добившись никаких реальных результатов в политике, Пётр Порошенко захотел войти в историю страны как объединитель Украинской Православной Церкви. Но и тут всё оказалось в точности наоборот.

На данный факт обратил внимание председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, который назвал беспрецедентными захваты храмов в период предвыборной президентской кампании на Украине.

«Ситуация, когда в ходе президентской кампании с молчаливого согласия властей допускается нарушение религиозных прав, в том числе захваты храмов группой поощряемых властью радикалов, — совершенно немыслима для европейских политико-правовых реалий», — подчеркнул Владимир Легойда.

«Мы призываем тех деятелей Украины, которые возомнили себя созидателями и разрушителями церквей, остановиться и задуматься о том, к чему приводит поведение слона в посудной лавке», — заявил представитель Церкви.

«Нет никаких сомнений в том, что пребывание у власти теперешней украинской администрации на десятилетия запомнится не камланиями вокруг ярко раскрашенной греческими умельцами бумаги под названием „томос“, а поощрением братоненавистничества, захватами храмов и страданиями невинных верующих людей», — подытожил Владимир Легойда.

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