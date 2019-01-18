Глава МИД Германии заявил, что вопреки требованиям США германские власти не станут вмешиваться в реализацию этого коммерческого проекта…

Германия — это не Болгария, и властям США не удастся её запугать, чтобы она отказалась от реализации крайне выгодного для себя газопровода «Северный поток-2». Об этом дал понять глава МИД Германии Хайко Маас, который накануне визита в Россию заявил, что США не смогут остановить строительство газопровода.

Министр иностранных дел ФРГ указал, что санкции США не смогут свернуть проект. Более того, они могут нанести вред Европе и Украине, которая в таком случае точно рискует потерять статус транзитёра.

«Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведёт к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину», — заявил главный немецкий дипломат на дискуссионном форуме DPA «Politik-Talk» 17 января.

Критики «Северного потока-2» опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять газ через Украину и тем самым лишит эту страну платы за транзит. В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита. «Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод», — предупредил Маас.

В свою очередь, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что немецкие власти не будут вмешиваться в этот коммерческий проект, а газ станут покупать у того поставщика, кто предложит более выгодные цены.

По словам министра, большая часть газопровода «Северного потока-2» пройдёт в международных водах, и необходимые разрешения отдельных государств уже получены. «У федерального правительства есть обязательство не вмешиваться в такого рода предпринимательские проекты», — указал министр.

По словам Альтмайера, в Берлине учитывают обеспокоенность Украины, которая боится потерять транзит российского газа, и в ходе своих визитов в Россию и Украину власти Германии подготовили почву для прямых переговоров по этому вопросу между Москвой, Киевом и Еврокомиссией.

Вместе с тем министр подчеркнул, что диверсификация газовых поставок отвечает интересам Германии. Поэтому необходимо создать инфраструктуру для импорта сжиженного газа из США или стран Ближнего и Среднего Востока. Цена на этот газ, отметил Альтмайер, конечно, должна быть конкурентоспособной на рынке.

Так что США надо не угрожать своим конкурентам санкциями, а сделать так, чтобы их газ стал дешевле.

Русская линия