Антиохийский Патриархата категорически не разделяет позиции Константинопольского Патриархата по ситуации на Украине, не станет признавать украинских раскольников и продолжит поддерживать каноническую Украинскую Православную Церковь, заявил Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х на встрече с российской делегацией в четверг, сообщает РИА Новости.

«То, что происходит сейчас в православном мире, то, что направлено часто на разделение и ослабление православных людей, мы категорически не принимаем, — сказал Патриарх Иоанн. — Мы как Православная Церковь очень хотели бы сохранить единство православных в мире. Мы очень глубоко переживаем из-за сложившейся ситуации и полностью поддерживаем вас в этом вопросе».

Глава Антиохийского Патриархата также сообщил, что со своей стороны Антиохийская Церковь обращалась к Константинопольскому Патриарху Варфоломею и «всячески просила его предпринять усилия, направленные на объединение церкви и устранение возникших разногласий».

Однако, на Фанаре отказались прислушиваться к голосу других Поместных Православных Церквей и приняли односторонние решения, легализовав украинский раскол. В связи с этим ряд Поместных Церквей уже заявили, что не признают эти решения и не будут сослужить с украинскими раскольниками.

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