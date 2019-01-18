Николай Семенович Самокиш, академик, действительный член Императорской Академии художеств и заслуженный деятель искусств РСФСР скончался 18 января 1944 года. Он родился 13 ноября 1860 г. в Нежине. Окончил 4 класса Нежинского историко-филологического института. Первая попытка поступить в Императорскую Академию художеств не удалась, но через год занятий в батальной мастерской профессора Б.П.Виллевальде, Самокиш успешно сдал экзамены (1879).

Уже в 1881 г. молодой художник получил малую золотую медаль за картину «Возвращение войск на родину». В 1882 г. издал первый альбом офортов, в 1883 г. получил премию С.Г.Строганова за картину «Помещики на ярмарке». В 1884 году был награждён второй малой золотую медалью за картину «Эпизод из битвы при Малом Ярославце», а картину «Прогулка» приобрел для своей галереи П.М.Третьяков. В 1885 г. за дипломную работу «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» получил большую золотую медаль и звание классного художника 1-й степени. С 1885 по 1888 г. совершенствовался в Париже под руководством известного баталиста Эдуарда Детайля. В 1890 г. удостоен звания академика.

В 1888 г. Самокиш ездил на Кавказ для сбора материалов для картин, заказанных Тифлиским военно-историческим музеем. Результатом стали три полотна: «Сражение при Авлиаре», «Баталия при речке Иори», «Защита Наурской станицы», которые принесли ему известность как баталисту.

Ознакомившись с работами художника, Великий князь Владимир Александрович, бывший президентом Академии, представил рисунки наследнику престола Великому князю Николаю Александровичу. После этого молодого художника рекомендовали к военному ведомству для зарисовок маневров. С 1890 г. он приступил к работе. «И вот я вступил на путь иллюстрированной работы, не подозревая, как я втянусь в это дело и буду отдавать этой работе большую часть моего времени, изредка только принимаясь писать картины для выставок», — записал он позднее в своем дневнике.

В 1889 г. Самокиш женился на Елене Петровне Судковской (принявшей в браке двойную фамилию Самокиш-Судковская) (1863−1924) — известной книжной художнице, ученице В.П.Верещагина. Елена Петровна принимала участие в иллюстрации «Книги русской скорби», посвященной памяти погибшим в годы революционной крамолы 1905 года русским монархистам. Супруги временами работали вместе. В одном из залов Царскосельского (ныне Витебского) вокзала, возведенного в 1901—1904 годах, стены украшены панно Н.С. Самокиша и Е.П.Самокиш-Судковской, посвященными истории Царскосельской железной дороге.

Вместе с С. Васильковским Н.С.Самокиш работал над иллюстрациями к альбомам по истории Малороссии (1898−1900), подгтовил тысячи книжных и журнальных иллюстраций. Среди них — к произведениям А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, Н.В.Гоголя и др. Среди наиболее известных работ — иллюстрации и художественное оформление очерков Н.И.Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» в 4 томах (1896−1911). Это издание принесло художнику славу анималиста. Другая знаменитая работа — рисунки пером, сепией, тушью и акварелью к книге Г. И.Радде, описывающей путешествие великих князей в Индию. Для этого издания художник сделал 456 рисунков!

Много различных иллюстраций Самокиша было опубликовано в журналах «Нива» и «Солнце России». По заданию «Нивы» в мае 1904 года он уехал на фронт Русско-японской войны и работал там до конца 1904 года Результатом поездки на фронт стал альбом Самокиша «Война 1904−1905. Из дневника художника». Кроме альбома рисунков по фронтовым впечатлениям были созданы картины. Наиболее знаменитая из них — «Ляоян. 18 августа 1904 года». Полотно, посвященное одной из самых жестоких битв между русской и японской армиями, в 1910 году поместили в военную галерею Зимнего дворца.

В годы Первой мировой войны Н.С.Самокиш сформировал «художественный отряд» и выехал на фронт. Им было выполнено здесь около 400 работ. Рисунки Самокиша были (частично) опубликованы в изданиях Д. Маковского «Великая война в образах и картинах» (1915) и «Русским героям Сербии и Черногории» (1915). По мнению некоторых историков, именно книга Самокиша послужила распространению названия «Великая война» применительно к Первой мировой.

Н.С.Самокиш преподавал всю жизнь с 1894 года, когда его пригласили в Рисовальную школу, где он вел рисунок и живопись в течение 23 лет. По учебному пособию Самокиша «Рисунок пером» до сих пор учатся российские художники-иллюстраторы. В Академии художеств преподавал до 1918 года, когда Совнарком РСФСР упразднил старую Академию и создал на её базе Государственные свободные художественные мастерские. Преподавал и на этих курсах до своего отъезда в Крым.

В 1918—1921 гг. жил в Евпатории (где создал более 30 картин), с 1922 года — в Симферополе. Создал в Симферополе собственную художественную студию, которая стала основным региональным центром художественного образования. Собирал и поддерживал талантливую молодёжь. Постановлением Совнаркома Крыма в 1937 г. на базе студии Самокиша было организовано Крымское художественное училище. В 1960 г. именем Самокиша была названа также одна из улиц Симферополя. В 1936—1941 гг. работал в Харьковском художественном институте.

Советская власть уважала достижения художника и отмечала их почетными званиями, премиями, орденом. В советский период мастер создал полотна о Красной армии: «Разведка» (1923), «Пулеметная тачанка» (1930), «Переход Красной Армии через Сиваш» и другие. Лауреат Сталинской премии. Репрессии 30-х гг. не коснулись художника лично. И всё же некоторые источники сообщают, что в конце жизни Н.С.Самокиш был на грани ареста. Во время немецкой оккупации Крыма (1941−1944) он оставался в Симферополе, где и скончался.

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