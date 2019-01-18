Тема повышения стоимости услуг ЖКХ в России всегда была очень острой, однако когда СМИ сегодня сообщили, что некоторые наши соотечественники вообще не платят за газ, и им всё это сходит с рук, она приобрела взрывоопасный характер.

Так, районный суд Грозного на днях принял решение списать 9 миллиардов рублей долгов жителей Чеченской республики за газ. Причиной для списания стало то, что местное подразделение «Газпром межрегионгаза» пыталось востребовать эти средства с должников, сообщает Lenta.Ru.

Суд принял решение списать долги, признав их безнадежными к взысканию. «Требования же вернуть деньги могли спровоцировать в обществе социальную напряженность и привести к массовым протестам», — говорится в сообщении прокуратуры, которая выступает участником судебного процесса.

На конец 2015 года общая задолженность населения и теплоснабжающих организаций и предприятий перед «Газпромом» оценивалась в 152,1 миллиарда рублей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ещё в марте 2016 года потребовал от госкомпании разобраться с этими долгами и предоставить дорожную карту по их реструктуризации.

В Чечне пошли в этом вопросе по наиболее лёгкому, но весьма спорному пути, просто списав данные задолжности. При этом остаётся неясным, будут ли платить за газ чеченские должники в будущем, или же они вновь начнут копить долги и ждать очередного подобного решения суда.

Проблема неоплаты ЖКХ на Кавказе известна давно, однако до сих пор эта тема была вне политики и решалась административными мерами. Постановление же чеченского суда сделало эту тему политической, что может привести к непредсказуемым последствиям. Списание долгов чеченцам может вызвать социальные протесты по всей России.

«Почему одни должны платить за газ, а другие нет?», — таков основной лейтмотив комментариев в СМИ на эту тему.

Русская линия