В службе «Милосердие» призвали быть внимательными к бездомным в холода

В службе «Милосердие» напоминают, что зимой бездомные особенно сильно нуждаются в помощи. В дневное время бездомных можно направить в «Ангар спасения», где можно поесть, согреться, принять душ, получить социальную помощь. В вечернее и ночное время нужно позвонить в «Социальный патруль», который приезжает в любую точку Москвы, или вызвать мобильную бригаду «Милосердие», сообщает Диакония.Ru.

«По своему опыту я знаю: многие люди готовы помочь, но не знают, как это сделать, или стесняются подойти к незнакомому человеку. Если вы видите бездомного на улице, не бойтесь спросить, можете ли вы чем-то помочь ему», — рассказал Роман Скоросов, руководитель проектов помощи бездомным службы «Милосердие».

15 января в центре Москвы умерла бездомная женщина. Ее звали Юлия. Вначале СМИ сообщили, что она умерла от переохлаждения. Позднее выяснилось, что она умерла не от холода. В храме Большое Вознесение у Никитских ворот о Юлии заботились прихожане и священник. Ее кормили каждый день, меняли ей одежду, оплачивали мобильный телефон, купили теплые сапоги и пожертвовали дубленку. Возле храма днем 15 января Юлии стало плохо. Прихожане вызвали и «Социальный патруль», и Скорую помощь, но ехать с ними Юлия отказалась. Когда ей стало хуже, прихожане вызвали Скорую еще раз, но Юлия умерла. За нее молятся прихожане, священник отпоет умершую заочно.

Телефон городской службы помощи бездомным «Социальный патруль»: ‪8 (495) 720-15-08, ‪8 (499) 357-01-80, телефон мобильной бригады «Милосердие»: +7 (495) 764-49-11. Мобильная бригада православной службы «Милосердие» приезжает в те места, которые не обслуживает «Социальный патруль», например, в Подмосковье.

Также в службе «Милосердие» напоминают, что зимой бездомные особенно нуждаются в теплых вещах: брюках, свитерах, куртках, шапках и шарфах, теплой обуви.

Приносить одежду и обувь можно в «Ангар спасения» по адресу: ул. Николоямская, двор дома 55 в любой день с 10.00 до 18.00 без предварительной договоренности и в любое другое время по предварительной договоренности с дежурным «Ангара» по тел. 8−926−158−07−58.

«Служба помощи бездомным» и «Ангар спасения» — проекты помощи бездомным православной службы «Милосердие». В «Ангаре» бездомные могут получить срочную помощь: согреться в отапливаемой палатке, поесть, принять душ, получить чистую одежду и доврачебную помощь. Социальные работники помогают восстановить документы, устроиться в приют, связаться с родными, покупают билеты домой. Также существуют мини-программы по возвращению бездомных в общество — «Трудовой лагерь», «Хостел» и «Ферма».

Православная служба помощи «Милосердие» объединяет 26 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным.

«Социальный патруль» — это отделение мобильной службы социальной помощи бездомным, созданное Департаментом социальной защиты населения города Москвы на базе Государственного учреждения Центра социальной адаптации имени Е. Глинки.

Русская линия