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Сводка новостей от 18 января 2019

Опубликована полная программа социального направления XXVII Международных Рождественских чтений

27−31 января 2019 года в Москве пройдут XVII Международные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность». На церковно-общественном форуме обсудят деятельность Церкви в сфере образования, культуры, нравственного-воспитания и благотворительности.

В рамках социального направления «Личность, общество и Церковь в социальном служении» участники чтений обсудят аспекты церковной помощи людям с инвалидностью, помощь алко- и наркозависимым, попечение Церкви о душевнобольных, работу добровольцев, сестер милосердия, а также больничное служение Церкви. Об этом сообщает Диакония.Ru.

Работу социального направления XVII Международных Рождественских образовательных чтений возглавит председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

В работе секций также примут участие митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Глазовский и Игринский Виктор, сотрудники Синодального отдела по благотворительности, представители епархиальных социальных отделов, монастырей, государственных учреждений, различных российских вузов.

Полная программа социального направления Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» размещена на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Ответственный секретарь направления — заведующая отделением социальной и молодежной работы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Соловьева (siliz1@yandex.ru).

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