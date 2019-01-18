|Сводка новостей от 18 января 2019
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Сегодня крещенский сочельник
Патриарх Антиохийский Иоанн: Антиохийский Патриархат полностью поддерживает Украинскую Православную Церковь
Патриарх Сербский Ириней приветствовал Владимира Путина и Александра Вучича в храме святого Саввы
Граждане России должны иметь равные права
Чечня в России на особом положении?
Владимир Легойда: Пётр Порошенко войдёт в историю не как объединитель, а как гонитель Церкви Христовой
Хайко Маас: «Северный поток-2» уже не остановить
Этот день в Русской истории
Завершился проект по выпуску бесплатной газеты «Фома в дороге»
В службе «Милосердие» призвали быть внимательными к бездомным в холода
В Ярославской епархии молитвенно почтили память митрополита Иоанна (Вендланда)
В Ростове-на-Дону открылась рождественская выставка-ярмарка «Дон Православный»
Комплекс из 22 зданий Шамординского женского монастыря под Калугой передали Церкви
Издательский совет РПЦ провел круглый стол «Семья с книгой или?»