Русская линия
Сводка новостей от 18 января 2019

Издательский совет РПЦ провел круглый стол «Семья с книгой или?»

17 января 2019 года в медиацентре газеты «Вечерняя Москва» прошел круглый стол «Семья с книгой или?», этом сообщает пресс-служба Издательского совета РПЦ.

В дискуссии приняли участие председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент; писатель и драматург, номинант Патриаршей литературной премии Константин Скворцов; писательница Виктория Балашова и московская семья — Дмитрий, Валентина и Мария Курицины.

Модератором круглого стола выступил помощник председателя Издательского совета Дмитрий Володихин.

Участники дискуссии обсудили роль книги, гаджетов и интернета в формировании мировоззрения современного человека. А также рассказали о своем круге чтения и затронули проблемы воспитания подрастающего поколения.

Митрополит Климент отметил, что главными книгами его детства были Евангелие, молитвослов и сказки Пушкина. Он подчеркнул, что семейное чтение объединяет родителей и детей и очень важно находить для этого время. «Молиться по гаджету невозможно, и читать серьезную книгу — тоже невозможно», — сказал архиерей и выразил мнение, что гаджет и бумажная книга как две руки для современного читателя.

Константин Скворцов рассказал, что на его мировоззрение очень большое влияние оказали труды святителя Иоанна Златоуста, которому писатель посвятил одно из своих произведений. Он также сказал, что люди тянутся к чтению, испытывая «духовную жажду».

Писательница Виктория Балашова отметила, что в доме должна быть библиотека, и тогда маленький ребенок сможет проявить свое любопытство: он начнет читать, если родители с раннего возраста ему читали вслух детские книги с картинками, которые интересно рассматривать.

Дмитрий Курицин согласился, что привычка к чтению закладывается с юных лет и с благодарностью вспомнил строгую школьную учительницу, которая давала на летние каникулы большой список обязательной литературы. Валентина Курицина подчеркнула, что в современных детях важно закладывать привычку к труду и чтение требует от ребенка определенных усилий, которые обязательно принесут результат: у юного читателя будет лучше развиваться фантазия и абстрактное мышление. Дочь Дмитрия и Валентины — Мария Курицина рассказала, что для чтения использует и смартфон, и бумажные книги. В ее круге интересов значительное место занимает литература на иностранных языках.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что сегодня интернет, гаджеты и бумажная книга дополняют друг друга и современному человеку очень важно правильно ориентироваться в огромных потоках информации. Личное время лучше тратить на чтение, полезное для души, и обязательно — научить этому навыку своих детей.

Русская линия

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Издательский совет РПЦ провел круглый стол «Семья с книгой или?»
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